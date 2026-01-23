王浩宇突宣布檢舉：最重罰50萬 疑因館長「秀出中國1製品」

娛樂中心／倪譽瑋報導

館長秀出預計「直播帶貨」的中國品項，如牙膏、酒等。（圖／翻攝自YouTube＠館長惡名昭彰）

健身網紅「館長」陳之漢近期頻繁前往中國，並亦在當地直播平台進行帶貨銷售，引發外界關注。而他在昨（22）日的YouTube頻道直播中透露，預計將於1月31日及2月1日在台灣進行直播賣貨，並預告將採用「中國直播帶貨」的模式，還稱是台灣電商難以比擬的方式。

館長在直播中提到，這兩天將先販售已經到台灣的8樣商品，並陸續介紹牙膏、洗面乳等品項，但尚未公布價格。隨後他也拿出威士忌酒品，表示以「兩罐一組」方式販售，並展示附贈的玻璃杯與不鏽鋼酒壺，形容「價格非常漂亮」，但同樣未透露實際售價，直言「在台灣看不到這種價格，這東西又好又便宜」。

針對館長直播內容，前桃園市議員王浩宇也在臉書發文，雖未指名道姓，但內容提及「直播在網路上賣中國的酒」、「國外帶回的酒禁止轉賣」、「網路也不能賣酒」，並表示已提出檢舉，最重可罰50萬元。

王浩宇表示，看到「大壯」在賣中國的酒，已檢舉。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

此篇貼文一出後，有不少網友紛紛留言「一直在探台灣法律的底線」、「給他罰下去，不要讓他跑掉」、「會說：政治迫害」。

另依據《菸酒管理法》規定，若未依法取得許可執照輸入酒類，即屬私酒，不得販賣、運輸或轉讓，違者可處新台幣3萬元以上、50萬元以下罰鍰，並沒入私酒。

