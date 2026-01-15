王浩宇「向美國國稅局」檢舉1事！網驚大條了：美國人的阿爸…

政治中心／綜合報導

網紅四叉貓日前在社群平台揭露一筆與民眾黨主席黃國昌有關的土地資料，指出該筆土地曾贈與一名出生於海外、具外國國籍的黃姓人士，並依據生日與身分相關資訊進行推算，疑似為黃國昌之子，且可能具備美國國籍。四叉貓同時整理土地移轉與年齡時序，指出受贈人年僅3歲時，便取得約2271平方公尺土地，並直指這塊地是「汐止停車場」，引發討論。今（15）日，桃園市前議員王浩宇也在社群平台發文表示，已正式向美國國稅局（IRS）檢舉一起美國公民在台灣經營停車場，卻疑似未依法申報所得的案件。雖然貼文並未點名任何特定人士，但仍引發不少網友聯想，相關內容迅速在網路上延燒，留言區中也有人直言「一定不敢對美國咆哮」，引起熱議。

王浩宇震撼宣布「向美國國稅局」檢舉1事！網驚大條了：昌芭比Q了？

桃園市前議員王浩宇突然在社群平台發文表示，已「正式向美國國稅局（IRS）關於美國公民在台灣開停車場，沒有依法報所得的案件。」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）









今（15日），桃園市前議員王浩宇突然在社群平台發文表示，已「正式向美國國稅局（IRS）關於美國公民在台灣開停車場，沒有依法報所得的案件。」。雖然貼文內容並未點名任何特定人士，但仍引發外界高度聯想，貼文曝光後迅速掀起討論。





王浩宇震撼宣布「向美國國稅局」檢舉1事！網驚大條了：昌芭比Q了？

相關貼文下方留言區隨即湧入大量網友回應。（圖／翻攝自王浩宇臉書）









王浩宇震撼宣布「向美國國稅局」檢舉1事！網驚大條了：昌芭比Q了？

相關貼文下方留言區隨即湧入大量網友回應。（圖／翻攝自王浩宇threads）









相關貼文下方留言區隨即湧入大量網友回應，不少人直言「一定不敢對美國咆哮」、「美國人查逃漏稅可是很猛的」，也有人嘲諷表示「不要這麼專業好不好，我快笑死」、「直接見骨」，更有網友留言調侃「他要不要又說國家機器只辦他一個？」、「昌芭比Q了？」、「這樣可以證明是不是美國人爸爸了。一直說威廉美國阿公，真是夠了。」、「看來美國人的阿爸要繼續擋軍購，只能讓AIT下手。」等引發熱議。

王浩宇震撼宣布「向美國國稅局」檢舉1事！網驚大條了：看來美國人的阿爸…

網紅四叉貓日前在社群平台揭露一筆與民眾黨主席黃國昌有關的土地資料，指出該筆土地曾贈與一名出生於海外、具外國國籍的黃姓人士。（圖／民視資料照）





針對王浩宇所提到的檢舉內容，截至目前為止，相關當事人尚未就檢舉事項或外界討論作出公開說明。由於貼文並未點名具體對象，檢舉所指涉的人士與案件細節仍不明確，是否與黃國昌或其他人相關，相關內容仍屬網友揣測，實際情況有待後續釐清。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：王浩宇震撼宣布「向美國國稅局」檢舉1事！網驚大條了：看來美國人的阿爸…

