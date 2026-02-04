王浩一心梗辭世 劉克襄憶南澳最後一次同框

王浩一（左）、劉克襄（右）在蘇澳、南澳是最後同框。（圖／公視提供）

公視《浩克慢遊》全新第八季即將開播，日前於宜蘭蘇澳舉辦特映會，劉克襄提到第八季的第一集在南澳拍攝，剛好也是他與王浩一最後一次同框，他感慨說道：「我不能說南方澳這個地方是一個傷心地，但是幾個熟悉的朋友，都是我來到這邊就會想念起他們。」

劉克襄出席特映會。（圖／公視提供）

劉克襄透露拍完南澳，下一集要到湖口、楊梅這兩個老街做拍攝，當天臨時接到王浩一因身體不適，需要臨時請假的消息。劉克襄原以為對方只會是一次性的缺席，還特別從家裡帶來一隻臺灣黑熊玩偶作為搭檔的替身，沒想到王浩一心梗辭世，就此中途下車。

特映會現場，節目組也邀請王浩一的公子王柏舜出席分享。王柏舜回憶起父親當初接到節目邀約的情況，他分享：「當初爸爸得知他要和克襄叔叔搭檔主持一個電視節目的時候，打電話跟我分享時，是非常充滿興奮的語氣。過程中我自己也去跟拍過幾次，看到他們可以跟彼此一起做一些自己喜歡做的事情，去探索、去冒險、去關心臺灣這些其實很用心的人，就會覺得爸爸能和克襄叔叔與節目團隊們擁有彼此，我也覺得很不錯。」

劉克襄也呼籲，「也希望這個第八季，大家也能幫我們廣為宣傳，因為這是你們最後一次看到我們兩個在這裡，努力地想要把臺灣的好，用我們自己所知的分享給大家。」

