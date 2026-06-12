王淑麗跨海見劉宇寧 回春應援謝老公支持

追星路上，青春與壓力相伴。東森主播王淑麗是一位不折不扣的「摩飯」（劉宇寧粉絲名），她接受專訪透露，當初被劉宇寧演唱的仙俠劇插曲〈尋一個你〉吸引，後來追劇《長歌行》，更被他飾演的「皓都」深深打動。最吸引她的，除了直搗人心的歌聲，更是劉宇寧歷經奮鬥卻始終不忘本的真誠，這讓她深受啟發，「原來我們也可以認真實現自己夢想。」

談到最難忘追星時刻，王淑麗分享人生第一次跨海聽演唱會，當時剛結束外景工作，一收工便拖著行李直奔桃園機場，獨自轉乘飛機與高鐵前往南京，儘管一路上經歷迷路插曲，但隔天與粉絲們一起畫應援妝，並在萬人合唱中感動落淚時，那份震撼讓她重回了青春歲月，「平時有點傻大姐個性的我，不知不覺成長了不少。」

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身為新聞工作者，高壓生活節奏是常態，王淑麗靠追劇、聽歌來紓壓，「因為追星，讓我的心態保持年輕，對工作、對生活也重新注入滿滿的熱情」，面對老公，她感謝對方尊重並包容，甚至連獨自跨海圓夢都完全支持，這份理解正是夫妻間最可貴的陪伴。

如果未來有機會訪問劉宇寧，她最想對偶像說：「希望你永遠不忘初心，好好享受精采人生。」更幽默地替粉絲發問：「工作這麼拚命，是不是也該留點時間，好好談場戀愛呢？」王淑麗由衷說道，在充滿壓力的成年世界裡，追星就像是為自己搭建了一個純粹快樂的精神花園，「在彼此陪伴的過程中，把那份欣賞轉化為讓自己變得更好的動力。」