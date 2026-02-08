王淨慶生當眾「大方脫了」！玖壹壹洋蔥看傻眼認輸 柯震東「比大小」氣短慘輸春風

《功夫》主演柯震東（左起）、王淨、朱軒洋三人俏皮合影。麻吉砥加提供

賀歲片《功夫》導演九把刀率柯震東、王淨、朱軒洋到台中舉辦「武林對決見面會」，與片中飾演武林高手玖壹壹成員春風、洋蔥與健志比拚遊戲，更驚喜獻上巨無霸壽桃為7日生日的王淨慶生。四人晚間則現身逢甲夜市發送金光紅包袋，吸引大批民眾搶合影，劇組高人氣癱瘓台中鬧區。

「武林對決見面會」上，首回合比「最大」，由柯震東對上春風比吹氣球，歌手出身的春風展現驚人氣長，短短幾秒就把氣球吹到極限，氣勢瞬間碾壓柯震東。第二關挑戰「最久」，朱軒洋出馬迎戰健志，兩人分別拉長音唸出經典台詞，由健志再度勝出。壓軸關卡比「最遠」，當天生日的王淨勝負慾全開，索性脫鞋上陣，讓一步的洋蔥也只能甘拜下風，整場對決毫無冷場。

王淨（右二）率性脫鞋比跳遠。麻吉砥加提供

活動上更抽出幸運粉絲上台跟演員們一起玩遊戲，寵粉誠意滿滿，其中一位男性粉絲竟剛好是春風的同學，引發笑果不斷。身爲地主的玖壹壹也驚喜獻上巨無霸壽桃，全場齊唱生日快樂歌幫王淨慶生，將現場氣氛推向最高潮。

玖壹壹陪掃街宣傳！癱瘓台中鬧區

見面會結束後，玖壹壹盡地主之誼，陪同《功夫》導演九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋展開掃街行程，從草悟廣場一路走到勤美誠品，沿途吸引大批民眾駐足圍觀合影，7人被人潮層層包圍，所到之處皆掀起騷動。

《功夫》台中見面會，玖壹壹為王淨（中）驚喜獻上巨無霸壽桃慶生。麻吉砥加提供

晚間，九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋現身台中逢甲夜市，發送象徵好運的金光紅包袋，大批民眾聞風而至、爭相搶拍，讓原本就人潮洶湧的夜市瞬間擠得水洩不通。演員們一路親切互動、頻頻揮手致意，成功炒熱現場氣氛，社群上充滿野生捕獲柯震東與王淨的發文。接下來他們繼續前往高雄駁二與台南花園夜市，為電影《功夫》上映在即盛大造勢。

玖壹壹春風（左）與柯震東，在《功夫》台中見面會上比吹氣球。麻吉砥加提供



