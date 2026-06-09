王淨新劇挑戰多重人格 找老師打造不同語調

（中央社記者洪素津台北9日電）演員王淨在「沈默的審判」挑戰多重人格角色，一名性格溫順內向，另一名是聰明冷靜、思路敏銳，為詮釋人格角色差異，王淨找老師學習不同的共鳴發聲位置，替角色們找到屬於他們的語調。

戲劇「沈默的審判」融合犯罪心理學、多重人格、集體意識與道德思辨，故事描述2004年的台北，一宗爆炸綁架案貫穿20年的時光，將3個家族、2代人深埋的恩怨情仇一一翻開。擔任影集主角的阮經天被認為是爆炸綁架案的主兇，他透過新聞稿分享，拍攝的時候恰巧自己的心情也很複雜，當時自己的身體和心靈都在一個重組的階段，盼在戲劇上線後，能用另一個角度好好思考這個故事。

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女主角王淨此次在劇中挑戰多重人格角色，一個角色是性格溫順內向，另一個是聰明冷靜、思路敏銳的台大心理系碩士生，為區分不同角色之間的個性差異，王淨特別為角色進行聲音與心理訓練，「人在講話的口氣、聲音同時也可以代表著自己的個性，我去找了林微弋老師上課，學習不同的共鳴發聲位置，替我的角色們找到屬於他們的語調，這件事情在後續的肢體表演，以及情感的表達上，都幫助我非常多。」

「沈默的審判」透過懸疑犯罪的外殼，探討人格、創傷與人性善惡的抉擇，將於今年第3季在Netflix播出。（編輯：李亨山）1150609