王淨生日對決玖壹壹 柯震東吹氣球輸春風

由九把刀執導、改編自其同名小說的奇幻動作電影《功夫》，卡司集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演。6日台北場由片中飾演師父的戴立忍親自坐鎮，率領3位徒弟柯震東、王淨、朱軒洋現身影廳與觀眾互動；7日九把刀率領主演柯震東、王淨、朱軒洋來到台中，熱鬧舉辦「武林對決見面會」。

在「武林對決見面會」活動中，柯震東、王淨、朱軒洋3位主演與片中飾演武林高手的玖壹壹正面交鋒，兩隊人馬一碰面，直接開戰趣味小遊戲，首回合比拚「最大」，由柯震東對上春風比吹氣球，歌手出身的春風展現驚人氣長，短短幾秒就把氣球吹到極限，氣勢瞬間碾壓柯震東；第二關挑戰「最久」，朱軒洋出馬迎戰健志，兩人分別拉長音唸出經典臺詞，由健志再度勝出。

壓軸關卡比「最遠」，當天生日的王淨勝負慾全開，索性脫鞋上陣比跳遠，讓1步的洋蔥只能甘拜下風。比賽最後身為地主的玖壹壹驚喜獻上巨無霸壽桃，全場唱生日快樂歌幫王淨慶生，將氣氛推向高潮。見面會結束後，玖壹壹盡地主之誼，陪劇組從草悟廣場一路走到勤美誠品，晚上再到逢甲夜市發紅包袋催票房。