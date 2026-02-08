王淨生日脫鞋跟洋蔥拚輸贏 柯震東現身台中「吹」輸春風

《功夫》台中見面會，玖壹壹為王淨驚喜獻上巨無霸壽桃慶生。（麻吉砥加提供）

由九把刀執導、改編自其同名小說的奇幻動作電影《功夫》，集結卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，將於13日賀歲檔上映，周末連3天在全台舉辦4場TITAN SCREEN與IMAX「拜師入門特別場」，觀影人潮場場爆滿，演員群更到台中舉辦見面會，展現超強人氣。

上周五台北場由片中師父戴立忍親自坐鎮，率領3位徒弟柯震東、王淨、朱軒洋現身映後與觀眾互動，全場近400位影迷齊聲高喊「師父好」，宛如大型拜師儀式，畫面相當有趣。接著大夥海巡信義鬧區，與電影主視覺大型廣告合影、揭曉推出聯名限定酒款。

柯震東（左起）、王淨、朱軒洋現身「台中武林對決見面會」。（麻吉砥加提供）

7日九把刀率領主演柯震東、王淨、朱軒洋來到台中，熱鬧舉辦「武林對決見面會」，與片中飾演武林高手的玖壹壹正面交鋒。兩隊人馬一碰面，直接開戰趣味小遊戲，首回合比拼「最大」，由柯震東對上春風比吹氣球，歌手出身的春風展現驚人氣長，短短幾秒就把氣球吹到極限，氣勢瞬間碾壓柯震東；第二關挑戰「最久」，朱軒洋出馬迎戰健志，兩人分別拉長音唸出經典臺詞，由健志再度勝出。

玖壹壹春風（左）與柯震東，在台中見面會上比拼吹氣球。（麻吉砥加提供）

壓軸關卡比「最遠」，當天生日的王淨勝負慾全開，索性脫鞋上陣比跳遠，讓1步的洋蔥也只能甘拜下風，比賽最後身為地主的玖壹壹也驚喜獻上巨無霸壽桃，全場齊唱生日快樂歌幫王淨慶生，將現場氣氛推向最高潮。

見面會結束後，玖壹壹盡地主之誼，陪同九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋展開掃街行程，從草悟廣場一路走到勤美誠品，沿途吸引大批民眾駐足圍觀合影，7人被人潮層層包圍，所到之處皆掀起騷動。晚間，九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋現身台中逢甲夜市，發送象徵好運的金光紅包袋，大批民眾聞風而至、爭相搶拍，讓原本就人潮洶湧的夜市瞬間擠得水洩不通。

