王淨預告《功夫》犧牲美相

王淨15日出席精品活動，穿上品牌服裝亮麗登場。（李承陽攝）

由九把刀執導、改編自其同名小說的賀歲檔奇幻動作電影《功夫》，找來戴立忍飾演師父，率領徒弟柯震東、朱軒洋與王淨，共同對抗劉冠廷領軍的反派勢力。15日王淨出席精品活動，被問到在《功夫》裡飾演唯一的女力代表「乙晶」，武功高強又能使出「乙晶劍法」，看似酷炫的設定，她卻預告這回將「犧牲美相」演出。

王淨將投入《功夫》的宣傳行程，表示再度跟九把刀、柯震東等人合作非常開心，也透露《功夫》的原著小說是許多人學生時期都會狂嗑的書，但這次的電影跟原著不一樣，例如她飾演的「乙晶」會變得更潑辣，大銀幕的「乙晶劍法」更是小說中的升級版，動作戲值得期待。

劉冠廷對決戴立忍

《功夫》昨也發布正式預告，揭露更多角色關係與龐大世界觀，過去多以細膩文戲見長的劉冠廷，這次在《功夫》徹底翻轉形象，挑戰演出終極反派「藍金」，開拍前接受高強度的專業特訓，正式拍攝時展現前所未見的俐落身手，在多場決鬥戲中打到近乎忘我。

劉冠廷冷酷而優雅的武打風格，與戴立忍沉穩霸氣的招式形成強烈對比，同為戲劇科班出身的兩人，戲裡外師兄弟的巔峰對決無疑是全片亮點之一，劉冠廷也笑談拍攝趣事，因「藍金」造型設定是一頭金色長髮，他的脖子時常需要使力甩髮，預告中有幕接住鐵鍊的戲，他因轉頭動作過猛，一不小心把自己弄到落枕。

片中的反派陣營還有嚴藝文、高英軒等人，嚴藝文一改過往親和形象，在片中飾演地方勢力龐大的萬年議長，表面掛著詭譎微笑與招牌式握手，實則暗地操盤不法勾當，反差感十足，全面黑化的嚴藝文直呼：「演壞人真的太過癮。」