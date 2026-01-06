王淨「功夫」唯一女力 高強度武打訓練不退縮

（中央社記者洪素津台北6日電）演員戴立忍、王淨演出導演九把刀執導的電影「功夫」，王淨為唯一女力代表，面對高強度的武打訓練毫不退縮，戴立忍也大讚她撐起片中充滿想像力的奇幻動作世界觀。

「功夫」為打造台灣電影前所未見的動作場面，演員戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨在開拍前，都接受為期近2個月的魔鬼特訓，從基礎體能、武打節奏到高難度翻滾動作，全程由韓國動作團隊Triple A與動作導演張材旭嚴格把關。

柯震東與朱軒洋的動作戲分尤其密集，不僅要飛天遁地，還宛如台版「蜘蛛人」般在都市高樓之間跳躍穿梭，對體能與心理都是極限挑戰，兩人透過新聞稿直呼拍攝過程吃盡苦頭。

廣告 廣告

王淨身為此片唯一女力代表，被導演九把刀封為「天生的演員」，直言她擁有每位導演都夢寐以求的特質，為電影注入不可或缺的靈魂。

面對高強度武打訓練，王淨毫不退縮，笑說不希望在對戰時落於人後，因此積極投入訓練，每個招式都力求完美。尤其在一場關鍵對決中，王淨需要完成高難度的下腰動作，這才意外發現自己「腰力驚人」，成功開發不為人知的潛能，也讓角色的強悍魅力更加立體。

戴立忍對於柯震東、朱軒洋、王淨的表現給予高度肯定，「他們工作態度非常敬業，開放心態加上全力以赴的態度真的很棒」。（編輯：張雅淨）1150106