王淨「沉默的審判」挑戰多重人格角色 (圖)

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【緯來新聞網】八點檔男星傅子純6月7日因急性血癌過世，享年46歲，噩耗震驚演藝圈。他生前參加《哈！真
《鐵拳教育》爆紅有台灣演員！Rina「驚人背景」曝光嗨喊：沒被剪掉
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後迅速席捲全球排行榜，不僅登上包含台灣25個國家及地區收視冠軍，更在南韓教育界掀起熱烈討論。如今劇中台灣演員也身分曝光，10日一名台灣女孩Rina發文自己正是《鐵拳教育》中的學生臨演，好幾幕畫面她都出現在角落中，雖然沒任何台詞，但有些清楚拍到正臉，讓她開心直呼：「OMG大家～我也是算上過Netflix第一名的人了」。
多米多羅慘了？！她當年批評黃山料遭「進攻」：直到現在都還瑟瑟發抖
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，相關話題連日延燒；網紅陳沂透露，當年她曾發文批評黃山料的一個觀點，結果被黃山料親自發文點名回覆，「更不用說被很多刪料粉絲進攻叫我保持善良，直到現在都還瑟瑟發抖」。
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改喝無糖飲料沒變瘦？ 營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食
錢靜蓉於臉書粉專發文表示，不少人戒掉含糖飲料，改喝無糖飲品，結果體重沒減、還一直想吃甜的，其實問題的核心，不只是熱量的有無。她進一步提到，近年大量研究發現，含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等都有高度相關性，於是市場開始出現大量「替代方案」...
昔4度合作傅子純 本土男星悲慟發聲！生前曾叮嚀：愛惜羽毛
演員羅子惟宣告閃電回歸劇組，有別於以往的形象，這一次他將以完全不同的全新角色登場，從頭到腳的造型皆煥然一新。面對極具挑戰性的新身分與緊湊的拍攝節奏，他坦言接到通知時「完全傻住」，但也期盼能讓觀眾看見跳脫以往的精湛演出，也談過談及傅子純。
被前輩酸：沒毛不值錢！港星張衛健揭「光頭之謎」自曝片場下跪內幕
在華語影視圈中，只要提起最經典的「孫悟空」，許多人腦海中第一個浮現的絕對是轉動金箍棒、靈氣逼人的張衛健。然而，這位昔日的電視台當家小生，後來卻以招牌的光頭造型深植人心。近日香港娛樂訪談節目《一週星星》播出最新一集，張衛健面對老友鍾澍佳的尖銳提問，首度大方撕開當年的排擠與辛酸。這場訪談不僅讓港星張衛健解「光頭之謎」自曝片場下跪內幕，更讓無數觀眾看見了他光鮮亮麗背後，令人動容的韌性與骨氣。(唐家興）
影/囂張！士林違停哥擋路「還向司機丟菸蒂」嗆：叫警察來找我
台北市士林區發生誇張行車糾紛。一名違停駕駛不僅阻礙公車通行，還朝司機丟擲菸蒂並出言挑釁，全程遭民眾拍下，引發網友撻伐。
《鳴潮》聯動《邊緣行者》原作編劇認證「正史」！露西後日談讓粉絲哭爆：補完了當年的遺憾
開放世界動作遊戲《鳴潮》在最新的 3.4 版本中，正式推出高人氣動畫《電馭叛客：邊緣行者》的夢幻聯動內容。不只是塞滿了《電馭叛客2077》的彩蛋，再次讓無數人落淚的露西和大衛後日談聯動等劇情，更獲得了原作編劇暨製作人 Bartosz Sztybor 的官方暗示，讓許玩家認為這是「正史」的一部分。
為錢撕舊情／18年情散對簿公堂 文青女神遭指施壓、私吞唱酬
藝人張琳因參與《小姐不熙娣》打開知名度，近日卻捲入與前未婚夫的財務糾紛。男方在社群平台公開點名，指控她積欠200萬元遲遲未還，昔日論及婚嫁的戀人如今徹底撕破臉。演藝圈因愛情走到盡頭後，演變成財務糾紛的案例並不少見。
震撼！江怡臻宣布不競選連任 下一步計畫全說了
國民黨新北市議員江怡臻9日宣布不競選土樹三鶯選區議員連任，此決定在地方黨部引發錯愕。身兼藍營發言人的江怡臻在接受網路節目專訪中，說明她決定退選的心路歷程，以及未來規劃。
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
根據外媒《印度時報》報導，這起引發熱議的事件發生在坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur）。從流出的影片中可見，一對男女頸上掛著傳統花環，手中展示著一張宣稱是法庭核發的結婚證書，背景配上與「法庭婚禮」相關的浪漫歌曲。影片中兩人還透露彼此曾是「岳母與女婿」的...
周玉蔻又輸了！這回要賠民視150萬元
資深媒體人周玉蔻因在民視《辣新聞》節目及社群平台指控中廣前董事長趙少康「家暴、拋妻棄子、不認骨血」，遭法院認定言論非事實且未經合理查證。台北地方法院10日判決周玉蔻應給付民視150萬元，加上先前個人須賠趙少康20萬元的確定判決，周玉蔻此案相關賠償總額已超過170萬元。
阮經天、王淨陷入人格與創傷深淵！坦言「演員、導演都瘋了」
Netflix超現實心理驚悚影集《沉默的審判》將於今年第3季於Netflix全球獨家上線。影集由《周處除三害》黃精甫擔任編劇與導演，集結阮經天、王淨等演員共同演出，以一起震驚社會的「紅樓爆炸綁架案」為開端，揭開一場橫跨二十年前的一起犯罪真相。
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
郭忠祐拒拍吻戲惹怒導演！傳因肢體接觸障礙拒絕 連帶影響同劇女星
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導男星郭忠祐日前傳出與黃西田的女兒黃露瑤傳出戀情，但雙方並沒有坦承戀情。而如今正在拍攝8點檔的郭忠祐被傳出因為不願意拍...
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台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
唐綺陽 6 月星座運勢｜巨蟹三行星齊聚受矚目 12 星座水逆、感情、工作一次看
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林襄「十指緊扣馬傑森」根本沒分手！街頭密會被拍 經紀人火速回應
啦啦隊女神林襄與職棒球星馬傑森相差4歲的姐弟戀，過去疑似因球團「禁愛令」對外宣稱斷聯，外界甚至一度謔稱「棄襄保馬」。然而這段戀情似乎並未畫下句點，而是轉為低調經營的地下情。而早前馬傑森在職棒一軍敲出生涯首轟時，林襄便第一時間在Threads上發文祝賀，更幽默自封為「馬傑森後援會會長」；而男方賽後得知