王渝萱床上裸身放屁 姚淳耀超荒唐舉動驚呆劇組

王渝萱與姚淳耀詮釋一對怪咖情侶。（圖／公視提供）

嚴藝文編導的新作品《欠妳的那場婚禮》首度以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀等演員，定檔6月20日於公視首播及Netflix全亞洲獨家上線。今（11日）釋出「棒棒的Terry篇」幕後花絮，曝光謝盈萱與王渝萱跨世代詮釋角色「Terry」的創作過程，也揭露Terry與韓森（姚淳耀 飾）這對「怪咖情侶」背後的超強化學反應，讓導演嚴藝文笑說：「他們受歡迎的程度，一度快要超越男女主角了！」

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花絮一開場，謝盈萱就讚：「嚴藝文是真的很懂喜劇。」被當面稱讚的嚴藝文大笑試圖轉移話題，一旁飾演年輕版Terry的王渝萱立刻說：「她被誇獎在害羞。」謝盈萱則補上一句：「但她認同這句話。」讓全場笑成一團。曝光的花絮中，謝盈萱直接坐上導演椅假扮嚴藝文，對著監看螢幕故作專業地說出嚴藝文招牌口頭禪「棒棒的」，讓嚴藝文和蘇慧倫當場大笑，展現劇組歡樂氛圍。

談起角色設定，謝盈萱笑說自己心中的Terry是一位「留學回來的人」，講話總帶著一點洋派口頭禪，「就是那種會一直講『You know～Yeah～』的人。」而與她有大量對手戲的蘇慧倫則坦言，一開始和謝盈萱對戲時，常有種自己變成觀眾的感覺，「我克制自己不要分心這樣。」謝盈萱也透露，她還有特別跟嚴藝文導演說要做指甲，結果是一個麻煩的決定，因為都要算好連戲去重做指甲，後來才知道有黏貼式指甲，但已經太遲了。

謝盈萱心目中的Terry會帶有洋派口頭禪。（圖／公視提供）

談到和姚淳耀飾演的韓森談戀愛，王渝萱笑說兩人每場戀愛戲都像在互相挑戰對方：「在現場丟接的時候，就會開始覺得，喜歡了。」嚴藝文也直呼：「你們中間的化學反應很強。」王渝萱分享，在跟姚淳耀一起拍感情戲時，反而不會有平常拍親密戲的緊張感，因為在一起拍的時候都很開心、太好笑了，這樣的氛圍，也讓兩人更放鬆、更信任的在想如何才能傳達出兩人之間的關係。

姚淳耀分析Terry就是韓森會喜歡的類型，表示：「渝萱她本身又有一點，怪嗎？」嚴藝文則認同形容她是「怪怪美少女」，更直言：「盈萱，也是怪。」姚淳耀認為劇中Terry看得到韓森一直在隱藏的那一面，即使大家覺得韓森看起來很不正經，但其實他內心很渴望真誠的感情，而這段「怪咖情緣」更被嚴藝文認證是劇中最具人氣的副線之一。劇中兩人有不少荒謬又可愛的互動，像是Terry裸身在床上自爆：「我剛剛在你棉被裡面放了一個超大的屁」，韓森竟回「可愛死了」並衝進床上，Terry更問：「你要聞嗎？」荒唐程度讓全劇組大笑。

不只搞笑橋段令人印象深刻，Terry其實也是全劇情感深刻的角色之一，姚淳耀特別提到一場居酒屋戲，謝盈萱一段看似輕描淡寫的獨白，卻在下一秒突然紅了眼眶，「哇，真的是可以在那一刻，你可以看到Terry這個角色她的痛，藏在很後面。」謝盈萱透露因為先看見王渝萱版本的Terry，反而幫助自己找到角色的輪廓，「我可以拿掉一些什麼，或者是抓住一些講話的語氣。」

王渝萱飾演年輕時的Terry。（圖／公視提供）

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