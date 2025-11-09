王滬寧下令學吳石精神？鄭麗文追思共諜 王定宇嗆：叛徒同類相伴天性

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」追思前高階共諜吳石，有熟悉中共統戰官員透露，在中國全國政協主席王滬寧下令下，中國31個省市台辦、統戰系統領導，都須學習吳石精神。民進黨立委王定宇（9日）表示，共諜當然會追思共諜，因為那是叛徒同類相伴的天性。那些肯定追思共諜荒唐行徑的，要不就是中共或共諜的協力者，或是因為政黨競爭蒙蔽基本判斷能力。

根據《自由時報》報導指出，有熟悉中共統戰官員透露，在中國全國政協主席王滬寧下令下，中國31個省市台辦、統戰系統領導，都須學習吳石精神，包括「館長」陳之漢赴中替賴清德尋根，透過中配、海外中國人入境到馬場町獻花等，都是台辦、統戰系統在背後推動。

對此，王定宇表示，中共當然會追思共諜，因為那是他們消滅中華民國、侵略台灣、屠殺國軍的爪牙。共諜當然會追思共諜，因為那是叛徒同類相伴的天性。至於那些肯定追思共諜荒唐行徑的，要不就是中共或共諜的協力者，或是因為政黨競爭蒙蔽基本判斷能力，為了仇恨競爭的政黨，連國家、正義都可以不要了。

