王滬寧喊「九二共識」 陸委會：目的是消滅中華民國、併吞台灣

記者盧素梅／台北報導

中國全國政協主席王滬寧今（4）日接見國民黨副主席蕭旭岑稱，願在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎，加強與國民黨在內台灣各政黨、團體交流交往，深化兩岸融合發展。對此，陸委會晚間回應，中共所說的「一中原則」或「九二共識」，其根本目的是消滅中華民國、併吞台灣，沒有中華民國的生存空間，台灣民意已堅決反對。

蕭旭岑率團赴北京出席「國共智庫論壇」，今天並與王滬寧見面。王滬寧表示，兩岸同胞都是中國人，同屬中華民族，在新形勢下，我們願在堅持「九二共識」、「反對台獨」的政治基礎上，加強同台灣各黨派團體和各界人士的交流交往。蕭旭岑則對王滬寧表示，海峽兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述」，海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，這就是大家都熟知的「九二共識」，以及反對台獨的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。

廣告 廣告

對此，陸委會表示，中共所說的「一中原則」或「九二共識」，其根本目的是消滅中華民國、併吞台灣，沒有中華民國的生存空間，台灣民意已堅決反對。

更多三立新聞網報導

國共論壇曝藍「淪為中共謠言留聲機」 民進黨：與台灣主流民意背道而馳

國共達成15項「共同意見」 邱垂正批國民黨配合中共統戰：政府不會接受

賴清德隔空叫陣「選擇走向世界或二次西進」 鄭麗文：全世界都走向中國

國共智庫論壇落幕！蕭旭岑今見王滬寧：抗中保台真相是媚美賣台

