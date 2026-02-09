王滬寧國共論壇下令統一？鄭麗文指「胡謅亂寫」：捏造新聞公然寫小說

記者詹宜庭／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑日前會晤中共中央政治局常委王滬寧，媒體報導王滬寧在閉門會議定調「框架和平」基礎是以中國的統一為指針、「不容模糊地帶」。國民黨主席鄭麗文今（9日）痛批，這是媒體編故事、捏造新聞，根本胡說八道、胡謅亂寫，公然寫小說。

根據《自由時報》指出，國共論壇中，北京在最後關頭突然拉高接見層級，改由習近平二把手、中國政協主席王滬寧接見國民黨副主席蕭旭岑一行人，王滬寧也在會中強硬定調，「框架和平的基礎，必須是以中國的統一為指針」，「不容模糊地帶」。

鄭麗文今日中午接受網紅「歷史哥」節目《歷史易起SHOW2.0》專訪時表示，《自由時報》每一天邊故事，每一天捏造新聞，最近捏造國共論壇內容，根本胡說八道、胡謅亂寫，公然寫小說。《自由時報》到底編過多少錯誤、自相矛盾的獨家新聞？這種完全沒有良知、羞恥的新聞敗類，長期看三民自的，跟搞不清楚狀況的外國人都以為報導寫得是真的，「我們要花很多力氣告訴大家子虛烏有，亂編台詞到這種地步，真的瞠目結舌。」

鄭麗文說，現在是資訊爆炸年代，不能因為這樣就被左右，有清楚的核心價值跟方向，才不會父子騎驢、瞻前顧後，像無頭蒼蠅一樣，請各位放心，絕對不會發生在現在的中央黨部。

