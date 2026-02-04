王滬寧會見蕭旭岑 國民黨各表一中

（中央社記者呂佳蓉北京4日電）中國全國政協主席王滬寧今天會見率團到訪北京的國民黨副主席蕭旭岑一行。王滬寧在會見時表示，兩岸都是中國人；蕭旭岑則以「各表一中」回應。

蕭旭岑一行2日至4日到訪北京，除參加國共兩黨智庫交流論壇、參訪北京清華大學以外，今天上午王滬寧在人民大會堂會見蕭旭岑等人，加深與拉高了此訪的政治意涵。

國民黨此次訪問普遍被視為有望在今年上半年舉行的「鄭習會」鋪路、暖身。

王滬寧今天在人民大會堂新疆廳與到訪的蕭旭岑、國民黨國政基金會副董事長李鴻源等人握手致意。雙方之後進行會見交流。

王滬寧表示，2025年10月19日，中共總書記習近平致電祝賀鄭麗文當選中國國民黨主席，肯定兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上取得積極成效，指明了兩黨關係和兩岸關係發展的前進方向。

王滬寧又說，鄭麗文復電表達了感謝和積極願景。舉辦國共兩黨智庫論壇是落實兩黨領導人賀電復電精神，順應兩岸民眾要和平、要發展、要交流、要合作共同心聲的實際舉措，展現了兩黨為兩岸民眾謀利造福的使命擔當，為兩岸關係和台海形勢注入了正能量，受到兩岸民眾廣泛支持和高度肯定。

他強調，「兩岸同胞都是中國人，同屬中華民族」。

王滬寧表示，習近平強調，兩岸民眾有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，「更重要的是，我們對民族有共同的責任，對於未來有共同的期盼」。

王滬寧說，新形勢下，中國大陸願在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，加強與包括國民黨在內，台灣各黨派團體和各界人士交流交往，團結廣大台灣民眾，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

蕭旭岑接著發言。他說，昨天論壇非常成功，各界反應熱烈，他要特別代表鄭麗文表達問候。

蕭旭岑接著表示，海峽兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』的共識」。

他說，「這就是大家熟知的九二共識以及反對台獨，同時這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎」。

蕭旭岑沒有提到兩岸「對於一個中國的意涵，認知各有不同」，因此他是以「各表一中」而非「一中各表」詮釋「九二共識」。

蕭旭岑又接著指出，兩岸同胞更有共同的血緣、文化、歷史、情感。去中國化在台灣始終無法成功，「這是因為中華意識是我們的魂，中華文化是我們的體，中華民族是我們的根」。

蕭旭岑說，這次論壇聚焦許多台灣民眾關切的議題，從觀光、旅遊、醫療、安養到防災、能源問題，AI未來發展，都是兩岸可以密切交流合作的領域。

他表示，尤其是大陸近年來在許多科技與技術有巨大的突破，其中有非常多台灣可以取經之處，這次論壇只是一個開始，未來深切希望雙方可以進一步深化交流，共創榮景。（編輯:陳鎧妤）1150204