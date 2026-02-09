王滬寧要求國民黨為和平統一努力？鄭麗文重批媒體：胡說八道、沒有良知

國民黨主席鄭麗文今（9日）痛批，《自由時報》在胡說八道、胡謅亂寫，根本是完全沒有良知、沒有羞恥的新聞敗類。（資料照／林煒凱攝）

國共智庫交流近日落幕，媒體近日報導指稱，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在閉門會議中向國民黨強硬要求「和平框架的基礎，必須是以中國的統一為指針」，並針對台美軍購案、關稅表達強烈關切。對此，國民黨主席鄭麗文今（9日）痛批，這是在胡說八道、胡謅亂寫，根本是完全沒有良知、沒有羞恥的新聞敗類。

《自由時報》昨推出一系列報導，指稱鄭麗文與中國國家主席習近平的「鄭習會」將於3月登場；而王滬寧更在近日國共智庫交流的閉門會議中，強調「和平框架的基礎，必須是以中國的統一為指針」、「不容模糊地帶」，期勉國民黨應以此為目標確實努力，提出更具體的行動。

對此，鄭麗文今接受廣播專訪時對此表示，《自由時報》每天都在編故事、捏造新聞，針對國共論壇胡說八道、胡謅亂寫，可以這樣公然寫小說？《自由時報》到底編過多少錯誤、自相矛盾的獨家新聞？這是完全沒有良知、沒有羞恥的新聞敗類。

鄭麗文感嘆，尤其長期看三民自的，跟搞不清楚狀況的外國人都以為報導寫的是真的，「我們要花很多力氣告訴大家子虛烏有，亂編台詞到這種地步，可以玩成這樣，我真的瞠目結舌。」

鄭麗文強調，現在是資訊爆炸年代，各種不同居心的訊息流傳，國民黨不能因為這樣就被左右，一定要有清楚的核心價值、方向，知道自己要走的路。才不會父子騎驢、瞻前顧後，失去方向像無頭蒼蠅一樣，這是過去大家擔心國民黨會犯的毛病，「請各位放心，絕對不會發生在現在的中央黨部」。



