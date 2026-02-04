王滬寧親自接見蕭旭岑 學者:北京嘉勉國民黨國會表現

政治中心／綜合報導

由國民黨副主席蕭旭岑領軍的國共智庫論壇行程最後一天，一早會見中國全國政協主席王滬寧，學者分析會面意義，包括中國很滿意國民黨近期在立法院的表現，親自嘉勉，也不排除是在對鄭麗文暗示，若要促成鄭習會，勢必得在立法院拿出更好表現。

國共論壇的最後一天，中國全國政協主席王滬寧在北京人民大會堂，親自接見國民黨副主席蕭旭岑一行，學者分析王滬寧這舉動，是在肯定藍營在立法院表現，因此特地親接嘉勉。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛：「對於國民黨在近期在立法院，不管是擋軍購擋總預算擋各式法案，我相信北京應該是表示非常滿意，所以不僅放行了這一次，很匆促的這個國共論壇，王滬寧現在還在釋放一個訊息，如果你下一次鄭麗文，要來這個希望習近平要見，要跟習近平見面的話，那接下來國民黨要拿出更好的表現，才能夠促成鄭習會。」

美國跨黨派國會議員，力挺台灣增加國防特別條例。（圖／民視新聞）不光學者擔憂國共關係愈走愈近，反倒加深立法院對立，而我們民主盟友美國不分黨派，也對台灣國防表達憂心，美國共和黨參議員韋克爾點名，台灣在野黨大幅刪減國防預算，令人失望，同黨參議員蘇利文也說為了向中共低頭而削減台灣國防開支，是在玩火，上週才率團訪台的民主黨參議員蓋耶哥也指出，台灣國會在此刻杯葛國防預算，希望台灣國會重新考慮，美國政壇跨黨派說出重話，但藍營也不甘示弱回擊。

美國跨黨派國會議員，力挺台灣增加國防特別條例。（圖／民視新聞）立委（國）謝龍介：「美國的好朋友，不要聽信執政黨片面之言，編了這麼多錢，那到底有沒有買到適合台灣的武器，支持民進黨的朋友，告訴我們一定要支持軍購，但是不支持凱子軍購。」

立委（民）王定宇：「朋友替台灣著急，朋友願意幫台灣的忙，可是台灣的藍白政黨，卻用總總的手法，阻擋我們自我防衛力量的提升，這樣的作法不僅禍國殃民，不論是有心或無意，它造成的結果形成中共最大的幫手，最重要的內應竟然就在立法院。」

行政院版國防特別預算持續在立法院卡關，在野黨的一意孤行，最終只會和國際背道而馳。

