王滬寧親見蕭旭岑敲定15項共識 學者：中共「嘉勉」藍營國會表現

蕭旭岑在國共兩黨智庫論壇開幕式致詞。（翻攝自蕭旭岑臉書）

國共兩黨智庫論壇日前於北京登場，雙方會後達成15項「共同意見」。中共對台工作二把手、全國政協主席王滬寧，今（4日）上午於人民大會堂親自接見國民黨副主席蕭旭岑一行。外界關注，此次行程保密到家，王滬寧親自出面會見層級較低的副主席，被學者解讀為中共對國民黨近期在立法院表現的實質「嘉勉」與政治肯定。

王滬寧在會見中特別提及，去年中共總書記習近平致電祝賀鄭麗文當選黨主席時，已為兩黨關係指明方向，他強調，兩岸同胞同屬中華民族，中方願在堅持「九二共識」與「反對台獨」的政治基礎上，加強與國民黨及台灣各界交流。蕭旭岑則回應，中華民族是兩岸的根，「去中國化」在台灣無法成功，九二共識仍是兩岸能夠繼續交流的定海神針。

廣告 廣告

成功大學政治系教授洪敬富指出，王滬寧親自接見蕭旭岑極具指標意義，他分析，中共明顯肯定國民黨在立法院針對總預算、國防特別預算及各項議案上的強力監督，「這不僅是嘉勉，也給了國民黨很大底氣」。洪敬富認為，對北京而言，國民黨目前的國會表現屬「勉強及格」，未來是否會交出讓北京更滿意的成績單，將是觀察重點。

此次論壇達成的15項共同意見，包含恢復人員往來正常化及加強新興產業合作，洪敬富質疑，這些共識絕非一日促成，而是雙方早已對接完成，「若沒事先敲定，王滬寧根本不會出面」。他強調，台灣社會應以「放大鏡」檢視國民黨返台後的國會表現，特別是在台美合作與國防預算議題上，是否隱含北京交付的政治任務。





更多《鏡新聞》報導

鄭麗文訪程拍板「先中後美」 國民黨：建立兩岸和平框架更有底氣訪美

《經濟學人》評鄭麗文最大豪賭 阻軍購盼會習近平、接受是中國人

「五毛」回歸成訊號 王丹揭中共高層風向：習近平應該穩住了