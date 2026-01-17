王滿嬌連遭5部戲換角！82歲近況曝光 嘆：沒養老金

資深演員王滿嬌從影超過60年，因曾演出許多長輩角色，而被稱為「國民阿嬤」，受到許多觀眾喜愛。不過近日她分享2025年5度發生原本談好的戲約莫名被換角的狀況，稱許多劇組寧可找年輕演員「畫點白頭髮、加兩條皺紋就上場」，也不願給真正的資深演員機會，讓她感嘆「人年紀大了，就是不管用。」自嘲如今的演藝圈似乎已沒有她的容身之處。

王滿嬌感嘆近年幾乎接不到戲約。（圖／翻攝自王滿嬌臉書）

王滿嬌從影超過60年，因曾演出許多長輩角色，而被稱為「國民阿嬤」。（圖／翻攝自王滿嬌臉書）

王滿嬌希望未來能夠有真正以她主演的好作品，能夠讓她獲得肯定。（圖／翻攝自王滿嬌臉書）

據《中時新聞網》報導，王滿嬌透露1962年出道以來，從未以演員身分參加過金馬獎、金鐘獎等大型頒獎典禮，甚至連邀請函都沒收到過，「所以得獎這件事，都跟我很無緣。」希望未來能夠有真正以她主演的好作品，能夠讓她獲得肯定。

廣告 廣告

她也公開為資深藝人發聲，稱演員酬勞還沒到手，就要先被扣10%的稅，卻沒有提供退休金、撫卹金與養老金保障，直言「演員是最可憐的一個行業！」

延伸閱讀

WBC/韓國隊長受傷傳要休4週！ 為國出征添變數

WBC/洋基「爵士哥」30轟30盜二壘戰力 承諾為英國隊出賽

WBC/韓國隊後勤支援充足 兩隊醫「一個顧上面、一個顧下面」