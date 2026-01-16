王瀅首曝「時間管理大師」日常！6:50送娃、股票盯盤當起床儀式感

王瀅參加積家在台北舉辦的世界巡迴鑑賞展。（積家提供）

王瀅受邀參加瑞士頂級鐘錶品牌Jaeger-LeCoultre（積家）的Hybris頂級複雜腕錶展，現場親自體驗了一小段機芯「倒角」流程，除了驚嘆瑞士職人的神技，也相當佩服當牙醫的父親，秒變「炫父」現場。

王瀅體會頂級製錶流程中的「倒角」塑形和拋光。（積家提供）

她感性透露，看著由瑞士頂級製錶師磨練極細微零件的過程，讓她忍不住想到父親。「有人說製作頂級鐘錶工具和手法像在做水晶指甲，但我覺得更像是牙醫。我從小看著爸爸專心地打磨每一顆牙齒，以前並不覺得那個有那麼難，但現在知道那需要極高的手勁、速度與精準眼力，手真的要非常巧。」

睡前一小時「Me Time」

提到時間管理，王瀅笑說自己年紀愈大愈準時。身為三個孩子的母親，她的作息精確得像機械錶：每天早上6點50分送第一個孩子出門，7點20分送其他孩子，之後爭取時間「瞇一下」睡回籠覺。有趣的是，補眠起床後的第一件事竟是看股票。她笑說：「這是我的起床儀式感！看盤後正式展開一天的工作。」

早上起床後，王瀅會保留30分鐘的「Me Time」規劃一天行程。（積家提供）

即便錄影、開會行程滿檔，王瀅仍堅持晚餐後的時間保留給小孩，每個孩子都會輪流來找她聊天，等孩子都休息後，才輪到屬於自己的一小時「Me Time」。

「因為生活很忙碌，『Me Time』對我來說更加地珍貴，那一個小時對我來說很重要，包括洗澡、保養、睡前準備，入睡前我還會去巡邏檢查，看家裡的燈有沒有關好…」

甜讚天蠍座老公「懂我」

當被問及老公是懂「機芯」還是懂「女人心」多一點？王瀅甜蜜表示：「我覺得是懂我！只要順著女生的心意走，就是最懂女人的人。他本來就是一個很細心的天蠍座，當然他有他的個性啦！我也不是無理要求的那種人。」

對於時間，王瀅有著豁達的見解：「人生不需要活得那麼精準，時間一直往前走，不能後退，但時光流逝可以累積我們很多的感受與能量。」

積家提供翻轉錶殼刻字服務，王瀅浪漫地選擇了《一個巨星的誕生》名曲〈Always Remember Us This Way〉作為想刻印的一句話。（積家提供）

