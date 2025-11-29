王瀛標診察入微 追求深度、溫度

一名40歲女性，多年來受鼻塞問題所苦，為了接受鼻中膈鼻道成型術而轉診就醫。馬偕醫院耳鼻喉頭頸外科部主任王瀛標看了她一眼，告訴她：「妳需要開刀，但問題不在鼻子，而是腦瘤」。原來他觀察到病人手指變大，問診也確認近幾年鞋子尺寸愈買愈大。核磁共振檢查後，果不其然是引起肢端肥大症的腦下垂體腫瘤，1分鐘的看診時間，就此改變病人的一生。王瀛標常教育學生，良醫追求深度、溫度而非只有廣度，真正的旅程不是用相同的眼光看100個地方，而是用100種眼光看同一片土地，對病人也是如此。

王瀛標1972年生，來自雲林土庫鎮，家附近都是農田，同學大多是務農之家子弟。當地有家百年的「萬得醫院」，是鎮上居民的健康守護神，雖然叫醫院，但只有1位醫師，是鎮上最稀有的行業。在他記憶中，萬得醫院的醫師非常令人尊敬，對弱勢戶不收錢，還治好許多疑難雜症，小小的他也立定志向，希望長大後能成為幫助別人的醫師，回饋鄉里。

廣告 廣告

考上台大後，王瀛標有幸就教於當時的導師─耳鼻喉科柯政郁教授。有別於其他教授的「神話」形象，這位教授開刀技術極好，學識淵博，為人非常謙卑，遇到答不出來的問題，會承認自己不會，並帶著學生一起找答案。為了追隨他的腳步，王瀛標就此踏入耳鼻喉科的領域。

「耳鼻喉科是最感官的一個科」，王瀛標說，嗅覺可以連結人類情感、記憶功能，味覺是品嘗美食的感官，聽覺可開啟人與世界的對話，而呼吸、進食是人類最重要的生存功能。耳鼻喉科在人類5種感官中，就占了3個。

踏入耳鼻喉科，王瀛標不斷求進步。2009年，他赴澳洲進修後引進鼻竇炎終極手術—改良式內視鏡Lothrop修正手術，曾令開了5次刀都沒痊癒的7旬病人讚嘆：「從來沒有開刀半年後還聞得到氣味，沒有鼻塞，沒有鼻涕」。這位病人追蹤至今沒有復發。王瀛標除了是鼻科專家，也專精於顱底醫學，2024年成立了國內第一個顱底醫學中心，和神經外科團隊合作執行腦瘤手術，也深化臨學教育與傳承，成為台灣顱底醫學的領頭羊。

面對民眾常見的過敏鼻塞困擾，王瀛標提醒，避免接觸塵蟎、貓狗毛髮等常見過敏原。另要切記的是，不要過度醫療，當藥物治療效果不佳，可考慮施行鼻甲減積手術，目前微創和無線射頻手術進步，成功率高，但要避免過度切除鼻甲導致「空鼻症」，面臨更大的痛苦，民眾應在接受手術前，務必與鼻科醫師進行充分的討論。