王燦成為《好運來》下個殺青角色？賴慧如曝「這句話」竟成驚人預言！

四季線上／韋冠宇 報導

八點檔《好運來》劇情接近尾聲發展更加緊湊，演員退場愈發頻繁，下個「領便當」角色可能是他？近期陳家逵（飾演蕭志偉）戲份殺青，賴慧如（飾演蕭麗美）藉此抒發合作感想，竟引起王燦（飾演陳曉剛）語出驚人，暗示戲份即將走到終點！

昔日麗美為了不讓曉剛成為殺人犯，上前欲奪槍卻不慎被擊中要害，向曉剛訴說心聲後便過世，成為曉剛心中永遠的遺憾，也是他徹底悔悟、由黑轉白的關鍵。

陳家逵於日前殺青《好運來》，賴慧如特地以「我親愛的弟弟👨你怎麽來找我團圓了」開頭發文寫下本檔合作感言，意外釣王燦留言「曉剛就要來找你們了😆」似是劇透他是下個死亡的角色；而賴慧如也挖出劇中台詞「我們一定會再見的❤️」彷彿當時就暗示了曉剛的命運，究竟劇情會如何發展，在結局前都會有答案。

