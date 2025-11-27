王燦成為《好運來》下個殺青角色？賴慧如曝「這句話」竟成驚人預言！
四季線上／韋冠宇 報導
八點檔《好運來》劇情接近尾聲發展更加緊湊，演員退場愈發頻繁，下個「領便當」角色可能是他？近期陳家逵（飾演蕭志偉）戲份殺青，賴慧如（飾演蕭麗美）藉此抒發合作感想，竟引起王燦（飾演陳曉剛）語出驚人，暗示戲份即將走到終點！
昔日麗美為了不讓曉剛成為殺人犯，上前欲奪槍卻不慎被擊中要害，向曉剛訴說心聲後便過世，成為曉剛心中永遠的遺憾，也是他徹底悔悟、由黑轉白的關鍵。
陳家逵於日前殺青《好運來》，賴慧如特地以「我親愛的弟弟👨你怎麽來找我團圓了」開頭發文寫下本檔合作感言，意外釣王燦留言「曉剛就要來找你們了😆」似是劇透他是下個死亡的角色；而賴慧如也挖出劇中台詞「我們一定會再見的❤️」彷彿當時就暗示了曉剛的命運，究竟劇情會如何發展，在結局前都會有答案。
【看更多】
丁力騏《好運來》霸氣告白何蓓蓓！「誠欣CP」惹網動容：育欣終於遇到對的人
白家綺《好運來》臨陣救援！劉星宇曝「換媽媽」心聲再喊話顏曉筠：把妳的光放心裡
《好運來》洪毛3度病危 尹昭德「沒去探病」背後原因有洋蔥！再曝近況：心疼不已
👉《好運來》第182集完整版線上看
更多四季線上報導
《好運來》普龍共舅舅身亡 陳家逵「下台一鞠躬」感性道別！再曝後續計畫
賴慧如《好運來》麗美復活了？突驚喜合體龍天翔、勇兔、陳家逵 嗨喊「蕭家陳家大集合」
《好運來》王燦為救女險喪命！林筳諭真情認父網友讚「曉剛是好爸爸」
