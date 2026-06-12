王爺、神農大帝聖誕！ 李四川中和連奔兩宮廟參拜開講

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圖／李四川競選辦公室提供





藍營最強母雞前進中和，展現基層狂熱人氣！國民黨新北市長參選人李四川昨（11）日晚間馬不停蹄趕往中和區，先後出席「東德宮五府千歲」及「福和宮神農大帝」的聖誕平安餐會。李四川一進場即受到滿場鄉親與地方仕紳的熱烈簇擁，全場高喊「市長好」，氣氛熱烈。

李四川在致詞時感性表示，宗教信仰是安定臺灣社會最重要的柔性力量。他特別感謝廟方長年來與市府並肩作戰、協助推動地方公益，並承諾年底當選新北市長後，將會深度結合宮廟與基層鄰里長的力量，傾聽第一線最真實的聲音，齊心建設全新格局的新北市。

小琉球討海子弟回憶王爺出巡！李四川虔誠祈求：保佑新北百業興旺

昨晚的中和區洋溢著濃厚的慶典喜氣，李四川以極具親和力的庶民姿態逐桌致意。在東德宮致詞時，李四川更罕見露性情，大方分享自己的成長背景。

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「我出身屏東小琉球，從小就是在討海人的漁村長大，對王爺信仰有著刻骨銘心的深厚情感。」李四川回憶道，小時候每逢島上的王爺出巡、繞境，都是全庄頭萬人空巷、比過年還要隆重的重要盛事。因此，今天來到中和，他特別以虔誠的心向五府千歲與神農大帝合十祈求，希望神明大顯神威，保佑全台灣與新北市今年都能風調雨順、百業興旺，所有市民都能安居樂業。

李四川大讚，宮廟不只是地方的信仰核心，更是社會黑暗角落的重要溫暖推手。無論是弱勢家庭的長期關懷、無預警的急難救助，還是在基層公共事務上的大方投入，都展現出台灣人最美善的無私奉獻精神。他代表全體市民，向兩大宮廟辛苦付出的主委、委員及志工團隊，表達最崇高的敬意。

拒絕政治口號！川伯定調市政大戰略：里長是天線、議員是骨幹

談到未來入主新北市府後的治理解方，李四川展現出實幹工程師的硬派作風。他直言，自己是基層公務員一步一腳印走過來的，最痛恨市政推動只靠華麗的政治口歌或流於口水。

他精準指出，在鄰里巷弄內最了解民眾迫切需求、能第一時間發現公共問題的人，絕對是「里長」；而要在議會居中協調、爭取預算推動大建設不可或缺的骨幹，則是「議員」。李四川強力承諾，未來的市府團隊絕不搞官僚主義，一定會與所有里長、議員緊密綁在一起，用最短的時間、最高的效率解決地方長年未解的陳年痛點。

40年工程公務一針一線做事！李四川：一棒接一棒，不分顏色服務市民

李四川坦言，這段時間他風雨無阻、走遍新北市 29 個行政區，深刻感受到各基層市民對於城市大建設延續、市政治理升級的強烈期待。

他鄭重宣示，未來將會持續秉持「不分顏色、踏實做事」的硬漢精神，憑藉自己超過 40 年、在各都累積的頂級工程與政務實戰經驗，持續推動老舊都市更新、精緻社區照顧、以及便利的交通基建。他會用實實在在的成績單服務市民，讓新北市的精采政績一棒接一棒、持續高速向前翻轉。

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