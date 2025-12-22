王牌徐若熙日職夢想成真！3年合約上看2.88億

台灣「龍之子」徐若熙將加盟日職軟銀鷹隊，簽下3年、總值約新台幣2.88億元的天價合約，12月26日將披上18號球衣出席記者會！另一方面，日職自由球員辰己涼介若未獲新約，來台發展並挑戰二刀流的可能性引發討論，但專家認為，以他連續5年獲得金手套獎的實力，續留日職的機率較高，加上薪資問題，來中職的機會恐怕不大。

徐若熙12月26號將舉行加盟記者會，到時候將披上18號球衣。（圖／TVBS）

徐若熙曾表示，進入職棒後就一直懷抱著旅外的夢想，如今這個夢想即將成真。原本美國職棒道奇隊對徐若熙有興趣，但因他年資不足，只能簽小聯盟合約，加上日本職棒開出優渥條件，最終選擇前往日本發展。徐若熙的加盟記者會將在12月26日舉行，屆時不僅會披上象徵王牌投手的18號球衣，軟銀鷹首席棒球主管城島健司也會到場，顯示出球團對這位台灣投手的重視。

味全龍也曝光徐若熙的加盟記者會視覺圖。（圖／味全龍提供）

至於日職選手辰己涼介，目前成為自由球員，若等不到合約，是否有機會來到中華職棒發展？加上他對投打都有興趣，有可能成為二刀流選手。球評許維智認為，辰己涼介曾嗆聲要去美國職棒打大聯盟，讓母球隊感到尷尬，認為他是個不受控的人物。不過，辰己涼介已連續5年獲得金手套獎，留在日本的機率較高。

日職選手辰己涼介傳出有意來台、挑戰二刀流，球評認為機會並不高。（圖／AI製圖）

台灣球迷對辰己涼介較熟悉的印象可能是12強賽事中的開嗆事件，事後他與江國豪結緣，兩人還互送禮物。辰己涼介今年28歲，2018年加入金鷲隊，去年單季有158支安打，今年表現雖無太多突出，但守備依然在線，完成金手套5連霸。

球評許維智表示，即使辰己涼介有意來台，薪資也是一大問題。台灣的野手除了張育成可以拿到2000萬台幣的薪資外，沒有第二個人了。因此，辰己涼介來中職的機會較低，但也不能完全排除可能性，最終結果還要看哪支球隊願意先對他拋出橄欖枝。

