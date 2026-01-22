王牌行程出事！日觀光局撤「阿蘇直升機遊覽推薦」 火山參觀區同步關閉

日本熊本阿蘇火山為熱們的日本景點，尤其搭乘觀光直升機俯瞰火山口更是備受推薦的「王牌行程」，但20日卻發生墜機意外，該直升機疑似墜入火山口引起軒然大波。 圖：翻攝自「阿蘇火山火口規制情報」

[Newtalk新聞] 日本熊本阿蘇火山為熱門的日本景點，尤其搭乘觀光直升機俯瞰火山口更是備受推薦的「王牌行程」，但20日卻發生墜機意外，該直升機疑似墜入火山口引起軒然大波。由於這是日本首次發生直升機墜入火山的意外，加上天氣不佳和火山氣流的阻礙，讓這次的搜救行動困難重重，目前日本觀光局已撤下了相關的觀光推薦，阿蘇市長松嶋和子也宣布，關閉火山口參觀區域與活動。

日本熊本縣阿蘇山中岳火口周邊，是訪日外國旅客的人氣景點。尤其俯瞰火山口景象的遊覽直升機，更被認為是阿蘇山觀光的「王牌行程」，連日本觀光局(JNTO)網站都推薦的觀光方案。不過20日上午卻驚傳觀光直升機失蹤事件，原本搭載著2名台灣遊客與1名日本機師的直升機，在預計10分鐘的航程中突然與地面失聯。JNTO網站當天也已悄悄的下架相關資訊。

綜合日媒報導，目前機體殘骸已在中岳第一火山口被發現，但因為失事地點位於充滿火山氣體的火口內部，坡度異常陡峭，搜救隊員難以直接攀降進入，加上近日天氣不佳，濃霧影響視線，無人機也難以靠近，讓搜救任務困難重重。

而阿蘇市長兼阿蘇火山防災會議協議會長松嶋和子，今日中午也前往火山口視察表示，「現場受到火山氣體與水蒸氣影響，能見度極低，情況十分嚴峻。我們將繼續與相關部門密切合作，盡全力開展救援行動。」並宣布暫時關閉火山口參觀區域與活動，直到將機上失聯的3名乘客被順利救出，或者是救援行動結束才會重新開放。

阿蘇市長松嶋和子今日宣布，關閉火山口參觀區域與活動。 圖：翻攝自「阿蘇火山火口規制情報」