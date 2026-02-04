王玉雯偷親張新成「敏感位置」尷尬了 父母是好友超嗨來探班！CP檔哀怨很困擾

張新成（左）和王玉雯戲裡戲外都是青梅竹馬。中天娛樂台提供

張新成與王玉雯在《捨不得星星》中飾演青梅竹馬，戲外兩人也是相識16年好友，卻是首度合作，坦言還是需要時間來破冰，張新成形容：「因為我們還沒演過戲，我們倆演戲的時候，還是跟生活中挺像的，這部戲基本上我們就是本色出演。」

王玉雯也補充：「我們在演的時候，夾雜很多劇本外的東西，因為有時候導演不會喊停，讓我們繼續即興發揮。」劇中很多場面更是把當初拍攝時笑場的畫面剪進去，雖然張新成表示兩人在拍攝吻戲、煽情戲時，不會因為彼此是熟人而尷尬，但王玉雯卻有另外想法。

張新成（右）認為與王玉雯拍吻戲不尷尬。中天娛樂台提供

王玉雯分享拍吻戲的幕後故事：「有一場電影院看電影的情節，他（張新成）睡著了我過去偷親他一下，我看劇本理解的是親嘴，因為兩人當時已經在一起了。」結果張新成卻以為那場戲只要拍親臉，「然後我親過去後，他就『啊？』，我也跟著『啊？』，兩個人都懵了。」張新成也解釋因為兩人好默契，基本上拍戲前都不會先討論跟走戲，這樣意外的插曲讓兩人事後都啼笑皆非。

父母到劇組管生活！張新成乾脆掏錢送旅遊

張新成和王玉雯不僅彼此熟識，就連雙方的父母也都認識，王玉雯更透露過去媽媽就曾在她耳邊說過：「你要是能跟新成演一對就好。」此次終於成真在《捨不得星星》合作飾演情侶，雙方父母得知後都相當高興，更跑來成都陪他們拍戲。

張新成（右）與王玉雯在《捨不得星星》首次合作CP感十足。中天娛樂台提供

張新成更自曝為此有點困擾，「他們在（劇組）的時候老管我們收工後的生活。」王玉雯更表示：「父母在的時候會嚴格控制我們的就寢時間。」最終張新成自掏腰包，讓兩家父母一起去旅遊。

張新成戲中是暖男 戲外招認不浪漫

張新成劇中有許多浪漫又貼心的暖男舉動，被網友稱為「忠犬小狼狗」。過去曾說過自己是浪漫絕緣體的張新成，透露在這部劇學到很多小妙招，「比如說做飯我不知道你想吃拌麵還是想吃湯麵，那我就兩個都做。」

張新成在《捨不得星星》飾演暖男「蔣時延」。中天娛樂台提供

張新成更坦言過去自己不像角色一樣是「暖男型男友」，但他表示現在自己會稍微細心一點，「我現在想的東西還是挺細的，會考慮別人比較多，小時候也比較羞於表達。」《捨不得星星》週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。



