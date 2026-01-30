王玉雯「突然的喜歡」暴紅…情史被揭 曾和楊玏交往4年

王玉雯近日因新劇走紅，過往情史也被網友起底。(取材自微博)

大陸女星王玉雯近日搭檔陳星旭主演電視劇「突然的喜歡」，有趣劇情加上靈動演技，讓王玉雯人氣飆升，與此同時，她的情史也被曝光，尤其是和男演員楊玏的一段情，讓網友十分好奇，兩人曾交往四年的相關話題也登上熱搜。

王玉雯2016年以電視劇「超星星學園」出道，2018年演出已故導演胡波的電影「大象席地而坐」，這部片獲得柏林電影節獎、金馬獎等，但胡波突然自殺，原因瞬間成為焦點。當時，有自稱是胡波好友的網友發文爆料，王玉雯是導演胡波的前女友，兩人交往不到一年分手。

2021年，王玉雯與楊玏合作電視劇「縱有疾風起」，傳出緋聞，兩人被拍到超市牽手照、雨中騎車、同遊英國、見家長等，甚至傳出合購北京豪宅當「婚房」。不過，2024年起，王玉雯事業大爆發，全年待在劇組時間超過300天，與楊玏「最長8個月沒見面」。

2025年1月，王玉雯在微博發文，「愛你的每個瞬間，像飛馳而過的地鐵」被粉絲視為分手隱喻；狗仔劉大錘在不久前也透露，楊玏已搬離同居豪宅，返回父母家居住，強調「2025年上半年就分了」。

據悉，楊玏大了王玉雯10歲，兩人分手原因傳是「事業與家庭優先順序不同」，不過兩人無互撕、無炒作，被讚是「成年人體面範本」。

除了楊玏，王玉雯也傳和「九州天空城2」徐正溪交往過。網友推測兩人於2019年前後交往，但始終未公開承認。

