「王王聯手」周杰倫偕陳奕迅一起看澳網比賽 成另一種場邊風景

周杰倫偕老婆昆凌一起看球賽，與另一天王陳奕迅並肩而坐。（翻攝自臉書）

天王周杰倫對網球癡迷的程度已無需多說，日前他才參加澳洲網球公開賽「一分大滿貫」，首輪對上24歲澳洲陪練員約維奇，因反應不及，沒揮拍就遭淘汰，但這無損他對網球的熱愛，今（30）日還被歌迷目擊，與另一天王陳奕迅同框看阿爾卡拉斯對戰茲維列夫的對戰。

周杰倫與陳奕迅兩大華與天王一起在澳洲看澳網比賽，據目擊者稱，兩人不只一起看球賽，前一天晚上還在墨爾本火鍋店聚餐，王俊凱也在同桌吃飯，雙方互動熱絡，看得出是好友。

周杰倫與陳奕迅兩大天王出現在澳網球場邊觀賽，成了另外一種風景。（翻攝自臉書）

說起周杰倫與陳奕迅的友情，始於一場頒獎典禮後台，周杰倫與陳奕迅相遇後，主動提出要為他寫歌，並在短時間內完成詞曲創作，交出了〈淘汰〉，當時，陳奕迅曾開玩笑這首歌讓他覺得周杰倫「想淘汰他」，因為歌唱風格極具周氏風格，這首歌被視為華語樂壇頂級的強強聯手，展現了兩人深厚的友誼。

