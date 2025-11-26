王瑞德怒轟「宋襄公」 吳怡農：「深呼吸」別惱羞成怒

吳怡農有意參選台北市長。（圖／東森新聞）





民進黨內有意參選台北市長的吳怡農，今（26日）發布一份互比式民調，當中王世堅排名第一，而吳怡農僅落後 2.4% 排名第二，讓他覺得備受肯定。不過吳怡農爭議連環燒，不少黨內人士對他頗有微詞，名嘴王瑞德甚至嗆聲，根本是「台北宋襄公」，不管吳怡農選什麼，都會想辦法讓他選不上。

壯闊台灣理事長吳怡農表示，深呼吸之後，基本上就是一個選擇，要惱羞成怒，還是願意心平氣和討論。「生氣的時候請深呼吸」，吳怡農這句話要說給名嘴王瑞德聽。因為王瑞德痛批他是宋襄公，無可救藥、剛愎自用又沒救，還說自己或許成事不足，但絕對敗事有餘，不管吳怡農選什麼都會讓他落選。

吳怡農說，考驗每一個人的修養，就是要知道哪些事情無法改變。他招牌的八顆牙笑容，吳怡農是否修養十足？對他來說，大罷免的結果或許無法改變。他也批評黨內操盤手以及名嘴，如果這麼會選，就不會有這樣的結果，讓沈伯洋反問「哪裡來的操盤手」。

吳怡農表示，自己檢討和評論的對象非常明確，就是名嘴及所謂專家們對罷免結果的預測，「我們不應該陷入文字遊戲」。現在他不玩文字，改專攻數字，公布一份黨內台北市長可能人選的互比式民調。在綠營支持者內，王世堅支持度 22.7%，領先他的 20.3%，差距落在 2.4 個百分點。

吳怡農說，這是相當大的鼓勵與肯定，他也很希望有一天能獲得王世堅的支持。但你愛的人不愛你，王世堅雖然支持度第一，心意未定卻先點名。立委王世堅表示，最推薦的仍是鄭麗君副院長，學養俱佳、才貌雙全，是非常好的國之棟樑。至於王世堅是否真的起心動念，他日前在節目上和主持人岔賭，說若被黨徵召，就請一百份雞排。

王世堅呼聲真的高，彷彿雞排在手、等著出手；反觀吳怡農，儘管有招牌制式笑臉、形象亮眼，卻反被自家人打臉，黨內衝突不斷激化。

