王瑞德曝北市議員今彩539中800萬 議員幫打聽誰中獎

生活中心／陳堯棋 鄭國陽 台北報導

到底是誰這麼幸運呢？資深媒體人王瑞德在臉書自爆，日前上節目，一位台北市議員請他喝珍奶，一問之下才知道對方中了今彩539頭獎800萬元，扣完稅實拿640萬，笑稱連任競選經費有著落，消息一出，引發熱議，就連跨黨派的議員都在打聽，到底是哪位幸運兒，獲得財神眷顧！

記者vs.台北市議員(民)顏若芳：「議員恭喜，聽說你中頭獎。不是我啦。真的嗎？怎麼可能會是我。」一聽到記者道喜，民進黨台北市議員顏若芳，立刻極力撇清，會這麼緊張，就因為這篇貼文！媒體人王瑞德臉書爆料，那天台北市議員突然請他喝珍奶，原來是中了今彩539頭獎，800萬扣稅後，實領640萬，讓大選資金有了著落，消息一出，引發外界揣測，到底是哪位幸運兒？

王瑞德發文曝台北市議員今彩539中800萬。（圖／王瑞德臉書）

台北市議員(民)顏若芳：「我今天還跟助理說579，他說是(今彩)539，我連數字都講錯，都不知道怎麼買，真的不是我，真的要強調如果，如果我有，當然就是，第一個就是先犒賞助理啦，因為真的在選舉這年會非常非常的辛苦。(你中的那間是哪一間彩券行？)就不是我，想要挖坑給我跳。」台北市議員(國)詹為元：「哇，這個那麼好的事情，還沒有掉在我頭上來啦，不是我啦，但我也沒有聽說有哪一位議員，真的中了這個所謂的頭獎，早上聽到這個消息的時候，趕緊在群組裡面問，但看起來好像不是國民黨的議員中。」不管記者怎麼挖坑，藍綠議員堅決否認，還私下在群組打聽到底是誰，但始終沒有答案！









詹為元抽空買今彩539試試手氣。（圖／民視新聞）

彩券行業者vs.台北市議員(國)詹為元：「(包牌)我可以選幾個號碼，你可以選六個。」週六下午，詹為元行程跑到一半，還特地抽空跑到旁邊彩券行，買了今彩539包牌，湊湊熱鬧，也希望博得好彩頭。台北市議員(民)簡舒培：「我真的希望是我中，真的嗎，是誰是誰？，真的有中我一定不只(請)喝珍奶。」台北市議員(國)曾獻瑩：「有這回事喔，我不曉得，如果是我的話，我就請大家。」農曆新年前夕，議員獲得財神眷顧，也讓選舉年，大大減輕了資金負擔！





