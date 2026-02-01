王瑞德曝「北市議員中8百萬」他急自清：中獎者快自首

王瑞德透露近期有台北市議員中今彩539頭獎。（圖／東森新聞）





媒體人王瑞德30日在社群平台發文透露，近日被一名臺北市議員請喝珍珠奶茶，事後才得知對方竟是「今彩539」頭獎得主，一舉抱回800萬元獎金，扣除稅金後實領約640萬元。貼文曝光後迅速引發討論，網友紛紛猜測這名「幸運議員」的真實身分。

王瑞德在文中寫道，當天有位臺北市議員突然請客喝珍奶，後來才知道對方「不小心中了今彩539頭獎」，還轉述該名議員私下提到，原本擔心今年募款狀況不佳，沒想到卻意外獲得一筆可觀獎金。

網友紛紛表示「誰啊？真幸運」、「申報的時候應該就知道是誰了吧」、「這根本是炫耀」、「你會不會害了他？」、「是當選的前兆嗎？」。

根據台灣彩券公司資料，1月30日開獎的第115000026期今彩539，開出頭獎1注、獎金800萬元，中獎彩券由臺北市信義區松山路322號「彬彬有禮彩券行」售出。由於地點線索明確，網友隨即把目標鎖定在松山、信義區的市議員名單，包括國民黨籍議員詹為元、戴錫欽、秦慧珠，以及民進黨籍議員許淑華、洪健益、張文潔等人。

被點名的議員中，國民黨籍詹為元率先出面澄清，強調自己並非頭獎得主，還在社群平台幽默喊話「請中頭獎的台北市議員快自首好嗎？」並自嘲「人生第一次發表自清聲明，竟然是說自己沒中頭獎」。

網友紛紛調侃表示「沒中還是可以請喝珍奶喔」、「其他議員都沒發自清，就你發，最有嫌疑」、「難怪你得來速點了兩份大薯」、「先請珍奶我就信你沒中」、「不要再否認」。

