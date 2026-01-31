王瑞德爆北市議員中今彩539頭獎8百萬！「這議員」發聲了

政治中心／林奇樺報導

資深媒體人王瑞德在臉書透露，有北市議員因為中了今彩539頭獎，因此請他喝了珍奶。貼文曝光後，也引發熱議，就有網友依據台彩公布的訊息查出近期今彩539開出頭獎的商店就在信義區，且也是一注獨得。而身為松信議員的詹為元也特地發聲澄清「我沒有中」！

王瑞德在臉書透露，有北市議員中了今彩539頭獎。（圖／資料照）

王瑞德在臉書表示，自己被一名台北市議員請喝珍珠奶茶，事後才得知對方「不小心中了今彩539頭獎」，並提到該筆獎金為800萬元，扣稅後實領約640萬元，對方也坦言，原本還擔心今年募款狀況，突如其來的中獎讓他相當意外。

廣告 廣告

根據台彩資訊，1月30日開獎的第115000026期今彩539，獎號為16、17、29、30、36，800萬頭獎開出1注，由台北市信義區松山路322號的「彬彬有禮彩券行」開出。

松信區議員詹為元發文澄清沒有得頭獎。

貼文曝光後，引發外界熱烈討論，不少網友開始比對台灣彩券公司公布的中獎資訊，並將焦點指向信義區選區的台北市議員。對此，身為松信選區議員的詹為元也在臉書發文澄清，強調自己並未中獎。

詹為元在貼文中表示，「我沒有中539頭獎」，卻仍被詢問相關感受，直言這是自己「人生第一次發表自清聲明，竟然是說自己沒中頭獎」，更喊話真正中獎的台北市議員「趕快自首」。

更多三立新聞網報導

王瑞德突被請珍奶 原因是「台北市議員中800萬彩券頭獎」

館長賣慘喊不想帶貨！王瑞德揭紅色內幕：三好加一好「四好」

黃國昌軍購說遭國防部打臉 王瑞德揭關鍵開罵：當了兩次立委還說外行話

小草嗆「小心墜機、你老婆賣的」想和解！王瑞德求償100萬：一定告死你

