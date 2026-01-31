王瑞德爆「北市議員中頭獎800萬」 網瘋猜得獎者他急喊：快自首好嗎
媒體人王瑞德於30日在社群上發文透露，近日被一名台北市議員請喝珍珠奶茶，事後才得知，對方竟是今彩539頭獎得主，一舉抱回800萬元獎金，扣除稅金後實領約640萬元。貼文曝光後迅速引發網友熱議，紛紛猜測這名「幸運議員」的真實身分。
王瑞德在貼文中寫道，「像我們這種腳踏實地的人，只能小小作作夢，那天有個台北市議員突然請我喝珍奶，原來他不小心中了今彩539頭獎！800萬扣稅後實領640萬。」他也轉述，該名議員曾私下提及，原本還擔心今年募款狀況不佳，如今卻意外獲得一筆可觀獎金。
貼文下方隨即湧入大量留言，有網友直呼「誰啊？真幸運」、「申報的時候應該就知道是誰了吧」。另有網友質疑是否為多年前中獎，王瑞德則回應，「通常都會這樣講才不會充公」，語帶幽默。
根據台灣彩券公司資料顯示，1月30日開獎的第115000026期今彩539，開出頭獎1注，獎金800萬元，中獎彩券由台北市信義區松山路322號的「彬彬有禮彩券行」售出。由於地點線索明確，網友隨即將中獎者鎖定在松山、信義區的市議員名單中，包括國民黨籍議員詹為元、戴錫欽、秦慧珠，以及民進黨籍議員許淑華、洪健益、張文潔等人。
其中，詹為元率先出面澄清，強調自己並非頭獎得主，並在社群平台幽默喊話：「請中頭獎的台北市議員快自首好嗎？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽。」他也自嘲表示，「我人生第一次發表自清聲明，竟然是說自己沒中頭獎。」其他網友則繼續揶揄他：「其他議員都沒發自清，就你發，最有嫌疑」、「之後財產申報就知道是誰了，或是來仔細看誰今年不用募款」、「難怪你得來速點了兩份大薯」、「不要騙了喔，請客了啊」。
