王瑞德突被請珍奶 原因是「台北市議員中800萬彩券頭獎」

政治中心／劉宇鈞報導

媒體人王瑞德30日在社群平台上表示，某一位台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，原來那位議員竟然中了今彩539的頭獎、獲得800萬的獎金（實領640萬）。貼文一出引發熱議，紛紛猜測到底是哪一位議員那麼幸運。

1月30日開獎的第115000026期今彩539，獎號為16、17、29、30、36，800萬頭獎開出1注，由台北市信義區松山路322號的「彬彬有禮彩券行」開出。貳獎則開出181注，每注獎金為2萬元。

王瑞德在社群平台上發文感嘆，「像我們這種腳踏實地的人，只能小小作夢，那天有個台北市議員突然請我喝珍奶，原來他不小心中了今彩539頭獎！800萬扣稅後實領640萬。他說本來還怕今年不好募款」。

該篇貼文下方有不少人留言，「誰啊？真幸運」、「申報的時候應該就知道是誰了吧」、「很幸運，這位一定是個好人」、「感謝老天爺」、「這根本是炫耀」、「是當選的前兆嗎」、「繼續拚威力彩」。

