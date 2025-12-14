王瑞德第20次南下陪同力挺 讚賴瑞隆誠懇一步一腳印勤走基層 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

距離民進黨高雄市長初選剩下一個月，立委賴瑞隆今（14）日上午前往肉豆公市場，由資深媒體人王瑞德等人陪同，展開菜市場走訪行程，和攤商及採買的市民朋友親切問候，現場互動熱絡，氣氛溫暖，也展現出賴瑞隆持續勤走基層的士氣與決心。

賴瑞隆表示，自己是菜市場之子，深刻體會市場是最真實、也最貼近市民生活的地方；而高雄市民就是最大咖，未來會秉持長期耕耘的基礎，持續走入人群，和更多的市民站在一起，為這座城市的未來共同努力。

其中，此次是王瑞德第20次專程南下陪同賴瑞龍掃街。他表示，以媒體人的專業政治觀察，賴瑞隆長年累積的行政經驗與問政表現，展現出穩定、踏實特質，並肯定賴的能力，以及一步一腳印的態度，相信定會承接歷任市長的政績，持續帶領高雄朝向更繁榮的發展邁進

近期面對外界關注與檢驗，賴瑞隆選擇用行動回應，持續走進市場，以最直接的方式與市民面對面互動。賴瑞隆表示，面對各項挑戰，誠實面對、踏實前行，用一步一腳印的方式，回應高雄市民的託付，也會持續以更謙遜的態度檢視自己，持續用行動爭取、累積市民的信任。

賴瑞隆今日走訪市場，由多位民意代表與資深媒體人陪同，包括前立委郭玟成、高雄市議員黃彥毓、李順進，以及前議員陳致中、議員參選人黃敬雅，展現力挺賴瑞隆的態勢。

賴瑞隆等人透過實際行動走入基層，傳達團隊凝聚共識、為高雄未來發展共同打拼的決心。走訪過程中，現場互動熱絡，不時傳來加油聲與問候聲，氣氛相當熱鬧、充滿活力，展現賴瑞隆走入基層、與市民自然互動所累積的人氣與支持。

照片來源：賴瑞隆辦公室提供

