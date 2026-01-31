王瑞德被請喝珍奶 原因是台北市議員中彩券「800萬頭獎」

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

媒體人王瑞德昨（30）日在臉書發文，分享有個台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，原來那名議員中了今彩539頭獎，800萬獎金扣稅後實領640萬元。貼文一出引起討論，網友紛紛猜測是哪一位議員那麼幸運。

媒體人王瑞德昨（30）日在臉書發文，分享有個台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，原來那名議員中了今彩539頭獎，800萬獎金扣稅後實領640萬元。（圖／取自臉書／王瑞德Super Red）

王瑞德30日在臉書發文感嘆，「像我們這種腳踏實地的人，只能小小作夢，那天有個台北市議員突然請我喝珍奶，原來他不小心中了今彩539頭獎！800萬扣稅後實領640萬。他說本來還怕今年不好募款」。

廣告 廣告

貼文下方不少網友留言，「繼續拚威力彩」、「誰啊？真幸運」、「申報的時候應該就知道是誰了吧」、「很幸運，這位一定是個好人」、「這根本是炫耀」、「是當選的前兆嗎」，有網友則放出線索「這我知道這個議員姓洪」。

更多FTNN新聞網報導

鄭麗文勸賴清德「做兩件事可能更早見到習近平」 李乾龍強調美邀鄭赴華府、對岸表達交流意願

丁允恭突喊「對不起我在辦公室打X」 下秒神轉折酸爆黃國昌！網秒懂

韓粉新年願望「院長馬上長頭髮」 韓國瑜妙回：跟李佳芬生娃一樣難

