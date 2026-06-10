王瑞德轟放棄竹北、讓鄭朝方選必敗新竹縣長「莫名其妙啊」！民進黨中央避談沒回應

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民進黨今（10）日正式提名竹北市長鄭朝方參戰新竹縣長，補齊2026地方大選拼圖，不過，資深媒體人王瑞德直言「選舉是為勝選、不是選爽的」，放棄連任竹北、要鄭朝方去選必敗新竹縣長「莫名其妙啊」。不過，民進黨中央對此沒有回應。

鄭朝方過去治理竹北市長四年、成績受到市民肯定，而竹縣向來是民進黨艱困選區，因此當初民進黨欲提名鄭朝方轉戰竹縣，其中多有拉扯，鄭朝方曾一度點頭但又暫緩，最終終於在今日中執會同意，參選新竹縣長。

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王瑞德批評，看不懂這個布局，選舉是為了勝選，不是選爽的，明知竹北是新竹縣的心臟，放棄連任必成功的竹北，卻要鄭朝方去選必敗的新竹縣長，就像找莊競程去選新竹市長一樣，「莫名其妙啊」。

不過，經過《放言》記者詢問，民進黨中央對於王瑞德的批評「沒有回應」。

（圖片來源：三立新聞、放言記者拍攝）

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