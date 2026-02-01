王瑞德遭逼問誰中800萬？「被點名2議員」回應了

政治中心／李筱舲報導



資深媒體人王瑞德近日透露被台北市議員請喝珍奶，後來才得知對方中了今彩539頭獎800萬元，王瑞德更透露這位議員是「非國民黨籍」。消息曝光後，也引發外界瘋猜得主究竟是誰，民進黨籍北市議員洪健益、許淑華均被網友點名可能是那位幸運兒。









王瑞德「電話接到手軟」遭逼問539頭獎得主！「被點名2議員」回應曝光了…

民進黨北市議員許淑華被外界瘋猜是800萬元幸運得主。（圖／翻攝自臉書粉專《許淑華Hsu Shu-Hua》）





真的不是我！許淑華澄清非頭獎得主 幽默許願：中獎加碼胡椒餅

針對中獎傳聞，許淑華今（1）日在臉書發文澄清：「本來不想發文的，可是好多人問我～但真的不是我啦～」她直言，這兩日因為相關新聞的報導，一堆人跑去問得主是不是她，她說：「我告訴大家，我每天認真上班、為選民服務，才是我目前唯一的『固定收入來源』。至於珍奶，應該不中獎也可以請吧？！」她更笑說，如果自己中樂透，除了珍奶還會加碼饒河夜市胡椒餅請市民好朋友。

廣告 廣告

王瑞德「電話接到手軟」遭逼問539頭獎得主！「被點名2議員」回應曝光了…

民進黨北市議員洪健益被外界瘋猜是800萬元幸運得主。（圖／翻攝自臉書粉專《台北市松山信義區市議員 洪健益》）

被當成800萬頭獎得主！洪健益自嘲「長相像嗎」：只是領通告費請喝珍奶

由於事發當日洪健益確實在錄影現場請喝飲料，因此成為網友頭號懷疑對象。對此，他今（1）日在受訪時親自還原當天情況，他說當天因為領了通告費，想說過年期間氣氛好，就請現場來賓喝飲料。當時有人開玩笑問：「為什麼要請客？」他隨口開玩笑回：「我中樂透啦！」結果大家竟當真，連獎金領多少都幫他算好了。他表示近期接到太多恭喜電話，讓他覺得很困擾，還笑稱：「看我的長相像會中獎的人嗎？」，表示中獎的謠傳只是「都市傳說」。

王瑞德「電話接到手軟」遭逼問539頭獎得主！「被點名2議員」回應曝光了…

有記者想從王瑞德口中套出得獎者，王瑞德則堅持不透露。（圖／民視資料照）



電話接到手軟！記者不死心狂套話 王瑞德：你套不出來的！

而王瑞德稍早在臉書再度發文寫下：「一大早人在高雄，電話接不完，但是我守口如瓶，都沒有向媒體說是哪一位。」更提到有記者不死心一直想套出到底是哪位議員得獎，而王瑞德則表示：「我直接告訴她，我當社會記者40年了，你從我口中套不出來的！」。

原文出處：王瑞德「電話接到手軟」遭逼問539頭獎得主！「被點名2議員」回應曝光了…

更多民視新聞報導

比爾蓋茲捲「淫魔案」！遭控「染性病、瞞妻餵藥」

旅日必買「1小物」！連「木村拓哉」也入坑

晶片大廠高層伸鹹豬手！「緊摟女同事」遭火速開鍘

