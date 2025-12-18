王瑞瑜接全國加油站董事長 台塑集團加油站版圖擴增百家

王瑞瑜目前擔任台塑企業管理中心常務委員。（資料照）

民營加油站業者全國加油站，今（18）日迎來新的重量級董事長，就是台塑企業常務委員、台塑化董事，也是台塑生醫、台塑新智能董事長王瑞瑜。

目前全台灣大約有2千多家加油站，很多屬於小型業者，除了國營事業的龍頭中油佔約24％，還有台塑體系的台亞石油，福懋興業、統一精工等，全國加油站據點破百家，加上台亞也有百家，這次的結合，可讓台塑集團的加油站市佔瞬間翻倍。

原本全國加油站的大股東賴家持股約40％，身為供油合作夥伴的台塑化持股約20％、長庚醫院超過1％。看好加油站土地資產，以及接下來的綠能、電動車充電站等題材，三地集團原本打算在前董事長賴正時退休時，結合大股東賴家的力量，取得兩席董事與董事長之位，但因近期三地集團負責人因案遭羈押，出現變數。

台塑化在股臨會前夕改派王瑞瑜擔任代表人，果然最後由她出任全國加油站新任董事長。王瑞瑜表示，對董事會的信任表達誠摯感謝，未來將在符合法規的前提下，與全國加油站經營團隊密切合作、並肩前行。

王瑞瑜是台塑經營之神王永慶的女兒，目前擔任台塑企業管理中心常務委員，長期督導台塑企業重大政策，並於2003年開辦生技事業、2008年布局新能源，2022年創立台塑新智能，目前活躍於新能源領域。

由於目前國內加油站正經歷「汰弱留強」，有近千座加油站，每日發油量低於10公秉，可能面臨站點轉型、退場等問題，王瑞瑜這次拿下傳統加油站領域的董座，如何結合集團與其電動車領域的優勢，外界關注。

