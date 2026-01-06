王瑞生／外表年輕並非卵巢年輕！AMH是關鍵

▲AMH指數（抗穆勒氏管荷爾蒙）是反映女性的「卵巢儲備」或「卵子庫存量」的重要指標，為目前臨床上評估女性生育力最常使用的檢查方式之一。（圖／TFC臺北婦產科診所生殖中心提供）

[NOWnews今日新聞] 30歲的小美（化名）有個交往多年的男友，兩人工作穩定、生活規律，正規劃步入婚姻，也期盼迎接新生命。然而，在婚前健康檢查中，卻發現AMH值明顯低於同齡女性平均值，讓小美相當緊張，擔心無法順利懷孕。

經由我為她完整評估卵巢狀況，並妥善規劃生育時程後，小美依循建議進行療程，如今已圓夢成為幸福的媽媽。

35 歲的小柔（化名）則是一名專職模特兒，平時相當注重外貌與體態管理，外表看來彷彿只有 20 多歲，然而檢測AMH值顯示過低，已接近卵巢早衰的紅色警戒，令她焦急來診間求助。

廣告 廣告

在評估她目前並無立即生育計畫後，我為她規劃集卵並凍卵療程，讓她能在衝刺事業的同時，也為未來保留珍貴的生育力。

透過以上兩個實際案例，提醒現代女性們，生育力會受到年齡、體質、生活型態與疾病等多重因素影響，外表年輕並不等於卵巢年輕，唯有定期進行生育力檢測、提早進行醫療評估與規劃，才能為未來人生多留一份保障。

AMH檢測 掌握卵子庫存量變化

AMH指數（抗穆勒氏管荷爾蒙）是反映女性的「卵巢儲備」或「卵子庫存量」的重要指標，為目前臨床上評估女性生育力最常使用的檢查方式之一；受測女性不用空腹、不限月經週期，隨時都可安排抽血檢測，在TFC臺北生殖中心90分鐘即可知結果。

各年齡區間平均AMH值的正常範圍參考值：

30歲以下：AMH > 3.5

30-35歲：AMH > 2.5

36-38歲：AMH > 1.5

38-40歲：AMH > 1

40-44歲：AMH > 0.5

一般來說，AMH低於2顯示卵巢功能下降，若於40歲以前AMH值已低於1，則是卵巢早衰的警訊，應立即尋求專業醫療協助、保存珍貴生育力。

搶救生育力 卵巢早衰盡早就醫

卵巢早衰又稱為原發性卵巢功能不全（Primary Ovarian Insufficiency, POI），是指卵巢在 40 歲以前功能提早衰退，導致賀爾蒙（雌激素）濃度下降，出現提前進入更年期的現象，也因為卵巢儲備降低及卵子品質降低，進而影響懷孕機會。

在醫學臨床上，卵巢早衰診斷依據包括：

年齡未滿40歲。 排除懷孕的情況下，無月經或月經週期間隔超過4個月。 兩次抽血FSH（濾泡刺激素）檢查數值均超過25 mIU/mL（間隔至少1個月）。

卵巢早衰患者常見症狀包括月經變化，例如月經延遲、月經週期變短、經血量變少、月經不來；此外，因卵巢功能下降引起雌激素減少，導致如陰道乾澀、失眠、潮熱、盜汗、性慾下降、情緒波動、焦慮或抑鬱等症狀。

面對卵巢功能下降、卵巢早衰問題，想懷孕的女性朋友們也別立即灰心放棄，借助專業人工生殖醫療技術，及早發現、及早就醫諮詢、及早進入療程，仍有成功懷孕的機會。

卵巢早衰多重成因 高危險族群注意

造成卵巢早衰來自多重因素，可能與家族遺傳、自體免疫疾病、曾接受化療、卵巢手術、或長期處於壓力中，吸菸、酗酒等不良習慣有關。

若是有家族早停經或卵巢早衰病史者、曾接受癌症化療放射治療或卵巢手術、有自體免疫疾病或甲狀腺疾病患者、吸菸或長期暴露在有害化學物質環境的女性，都是卵巢早衰的高風險群，應定期檢測AMH值，掌握卵巢健康狀況。

卵巢保健 地中海飲食良好作息

卵巢不只關係到生育能力，更與荷爾蒙分泌、身體代謝、情緒穩定等健康指標息息相關，因此日常保養也十分重要；在飲食方面，建議採取「地中海飲食」，以豐富的蔬果、白肉（如魚、雞肉）取代紅肉、全穀類碳水化合物、攝取優質油脂（如橄欖油）為主，並可適量攝取富含葉酸和雌激素的食物，例如，豆類與水果、白木耳、山藥、綠色蔬菜或肝臟等，並在醫師建議下補充Q10和DHEA等營養品。

在生活作息上，應養成規律運動習慣、保持睡眠充足，維持心情愉悅、適度紓壓，避免熬夜並戒菸、戒酒；另也要注意體重控制，將 BMI 維持在正常標準（18.5 - 24 之間）範圍內。

預先掌握生育力 才能從容規劃未來

AMH檢測能夠幫助女性預先掌握生育力，能更全面地進行人生規劃，建議成年女性於每年定期健康檢查時應加測AMH值，隨時掌握自身卵巢儲備變化，「盡早檢測、保障生育力，才能從容規劃未來。」

現代女性生活節奏快、壓力大，卵巢提早老化常是在不知不覺中逐漸發生，因此，即便是年輕女性也不可掉以輕心，尤其是高危險族群更應該定期追蹤；若已有生育規劃且發現AMH值異常，應盡快與生殖醫學專科醫師討論，透過人工生殖療程，仍有機會實現懷孕生子的夢想。

●作者：黃馨慧／TFC臺北婦產科診所生殖中心副院長



●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場



●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

更多 NOWnews 今日新聞 報導

打破黑箱限制！TFC研發「AI選胚」預測胚胎健康 準確率75%

名家論壇》黃馨慧／血液指數異常恐罹卵巢癌？小心子宮內膜異位症

英文老師Sandra平安產子！ 曾凍卵14顆「全覆沒」 醫揭成功關鍵