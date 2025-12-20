王男下班逛街遇襲！肝臟遭嚴重刺傷 搶救不治

台北市 / 綜合報導

持續帶您關心昨天在台北市發生的連續攻擊事件，其中1名是在誠品4樓遇害的37歲王姓男子。檢察官今天上午到場相驗，初步研判主要傷勢就在右側腹部與肝臟。王男的家人，包含父母、哥哥與嫂嫂都到場，上午坐在太平間內神色凝重，相當悲痛。

家屬太平間內，神情凝重坐在太平間內，他們就是在37歲王姓男子家屬，包含他的哥哥爸爸媽媽都到場，準備等檢察官進行相驗，檢察官下車，上午10點前，檢查官抵達新光醫院，快步走入太平間，要進一步追查王男死因，王姓男子當時下班到誠品南西店逛街，沒想到遇上兇嫌張文持利器闖進誠品。

在四樓遇害，過程中王男疑似試圖用手阻擋攻擊，造成右手傷勢嚴重，而張文持續攻擊王男右半部身體，導致他肝臟受重傷，王男6點40分左右被送出誠品，約7點20分到醫院，但到院前心肺功能停止瞳孔放大，經過約3小時手術，緊急輸血並用葉克膜搶救，最終仍回天乏術。

檢察官初步相驗，確認王男主要傷勢就在右側腹部及肝臟破裂，被害者保護協會到，除了檢方到場調查外，在家屬抵達前，犯罪被害人保護協會也到場關心，犯罪被害人保護協會董事長張斗輝說：「(那我們可以簡單了解一下家屬現在的狀況嗎)，謝謝，謝謝。」

表情沉痛沒有多作回應，上午檢察官相驗完後，王男遺體也被送往第二殯儀館，讓家屬處理好他的身後事，震驚社會的無差別攻擊事件，引起不少人恐慌，但最難過的莫過於失去至親的親屬。

