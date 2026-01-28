社會中心/李豫翰、蔡承翰、黃富溢 宜蘭報導

宜蘭最知名的就是動物觀光農場，商機可說是相當龐大。這回惡意投毒、殺死農場動物的嫌犯，遭爆就是宜蘭知名農場"張美阿嬤"旗下的農場，都是同一家人經營，去年才因為分家事件互相搶客，鬧得沸沸揚揚，如今捲入投毒案件，張美阿嬤農場強調，已經跟投毒的王姓男子沒有瓜葛！臉書還嗆，小兒子就是巨嬰，會回家討奶！

工作人員站在路口舉告示牌，卻都打著"張美阿嬤"農場名號，同一路口幾乎天天上演拉客攻防戰，而標榜"新張美阿嬤農場"的"樹懶餐廳"，在地民眾都知道，就是這回投毒的王姓男子另起爐灶開的。業者都出面強調，跟涉案王男早已撇清關係，其實都是一家人，但彼此關係好不好，臉書疑似了餡，張美阿嬤臉書貼文，小編竟然開嗆兒子就是巨嬰，出事只會回家討奶，樹懶餐廳最一開始負責人就是王姓男子，疑似出事後，才悄悄改由王家二姐，投毒風波爆發後，農業處也要查登記許可了。

王男投藥毒害動物 張美阿嬤農場臉書:他是巨嬰（圖／民視新聞）攤開"張美阿嬤"的動物版圖，張美阿嬤農場由三女兒經營，樹懶餐廳則是二女兒，但還有一間蓋在旁邊的"王老先生農場"，也是以王男名字申請，過去就曾將動物帶進沒有展演許可的樹懶餐廳，而遭開罰。只是從分家到不惜投毒，動物農場到底多好賺，怎麼一家人不惜撕破臉。根據官方公布的數字，宜蘭縣有34家動物農場，登記在案的"動物展演農場"就有27家，門票均價落在150元到200元間，若是動物繁殖順利，還可以轉賣，推估月營收至少7、8百萬。去年，網路上甚至傳出樹懶餐廳，開價2.7億開賣，但遭業者指控是假訊息！

王男投藥毒害動物 張美阿嬤農場臉書:他是巨嬰（圖／民視新聞）呆萌水豚君可說是宜蘭可愛動物農場大爆發的起點，後續業者動腦筋引進羊駝、小鹿等可愛動物，只是民眾萬萬想不到，可愛商機的背後，竟是人類之間的勾心鬥角。

