王男肝臟遭嚴重刺傷 搶救3小時多仍回天乏術

台北市 / 綜合報導

昨(19)日在台北市發生的連續攻擊事件，其中1名是在誠品4樓遇害的37歲王姓男子。平時擔任銀行行員的他，下班在誠品逛街卻不幸遇害。檢察官今(20)日上午到場相驗，初步研判主要傷勢就在右側腹部與肝臟。王男的家人，包含父母、哥哥與嫂嫂都到場，上午坐在太平間內神色凝重，相當悲痛。

民眾說：「不要慌，不要慌。」民眾在手扶梯上倉皇逃生，過程中可以看到警方也已經到場，因為就在這棟樓內，出現隨機攻擊事件，還有人性命垂危，到了四樓這裡有人流血。

警方VS.民眾說：「往四樓路上，在哪裡，這裡，這裡，這裡有人流血。」一旁民眾十分焦急，因為這名37歲的王姓男子，大量失血奄奄一息，王姓男子是一名銀行行員，下班到誠品南西店逛街，卻遇上 凶 嫌張文持利器闖進來，不幸在四樓遇害，過程中王男疑似試圖用手阻擋攻擊，造成右手傷勢嚴重，而張文持續攻擊王男右半部身體，導致他肝臟受到重傷。

王男6點40分左右被送出誠品，約7點20分抵達新光醫院，但到院前心肺功能停止瞳孔放大，經過約3小時手術，緊急輸血並用葉克膜搶救，最終在晚間10點13分宣告不治。神情凝重坐在太平間內，他們就是在3王姓男子家屬，包含他的哥哥爸爸媽媽都到場，準備等檢察官進行相驗。

今(20)日上午10點前，檢查官抵達新光醫院，快步走入太平間，要進一步追查王男死因，檢察官初步相驗，王男主要傷勢就在右側腹部及肝臟，王男遺體中午被送往第二殯儀館，讓家屬處理好他的身後事，震驚社會的無差別攻擊事件，引起不少人恐慌，但最難過的莫過於失去至親的親屬。

