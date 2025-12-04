王相軍屍體疑成標本擺798？冒險王死亡之謎再翻案 關鍵畫面全曝光

記者林宜君／台北報導

2020年離奇身亡的「西藏冒險王」王相軍，他的死亡疑點多年未解。（圖／翻攝自TikTok）

近期中國娛樂圈離奇事件頻傳，在男星于朦朧於9月清晨墜樓身亡後，網路疑點越挖越多，不只于朦朧死因成謎，過往幾起被認為「死狀詭異」的網紅與藝人也再度被翻出，其中包含2020年離奇身亡的「西藏冒險王」王相軍。他的死亡疑點多年未解，甚至近期再爆出驚悚傳聞，有人聲稱王相軍的遺體被製成標本，現身北京798藝術區，引發粉絲與外界強烈震驚。

有人聲稱王相軍的遺體被製成標本，現身北京798藝術區，引發粉絲與外界強烈震驚。（圖／翻攝自@www.tiktok.comm006 TikTok）

王相軍在冰洞內拍到大量未完全燒毀的身分證，多屬年輕女孩。（圖／翻攝自TikTok）

王相軍生前以拍攝西藏冰川、無人區探險影片走紅，王相軍拍的畫面往往帶有不尋常的內容。曾有一次，王相軍在冰洞內拍到大量未完全燒毀的身分證，多屬年輕女孩，讓人不禁疑問：這些少女發生了什麼事？誰在試圖銷毀她們的身分證？又為何要在如此偏僻的地帶集中焚燒？王相軍在直播中雖少談，但暗示「西藏無人區每年都有很多人消失」，還提醒年輕人「不要以為別人沒事，你也沒事，成年人了⋯⋯」這些話如今聽來格外駭人。

廣告 廣告

王相軍曾拍到印有「國際醫學」的直升機在西藏頻繁往返。（圖／翻攝自TikTok）

王相軍生前拍到的疑點不只如此，包括祕密採礦洞被武力阻止、質疑藏尼邊境存在祕密通道。（圖／翻攝自TikTok）

王相軍在直播中，提到有人給他辦了器官捐獻證明，感到莫名其妙，但旁邊的人趕快拿走了。（圖／翻攝自TikTok）

更離奇的是，王相軍曾拍到印有「國際醫學」的直升機在西藏頻繁往返，內部人士聲稱此類直升機是用來運送器官的，此外，王相軍警告墨脫一帶存在「會下藥的黑店」，不少遊客因此「有去無回」。王相軍於12月20日失蹤當天，西藏農牧學院的研究生盧博與同學郭飛鵬也同日失蹤。更令人不安的是，官方找回的「王相軍遺體」外型反而更像盧博，包括身高、髮際線與沒有鬍子的特徵都明顯對上，但盧博的父親卻無法查看遺體，事件因此蒙上更深陰影。

王相軍生前疑似被拔牙齒。（圖／翻攝自TikTok）

王相軍於12月20日失蹤當天，西藏農牧學院的研究生盧博與同學郭飛鵬也同日失蹤。（圖／翻攝自TikTok）

王相軍生前拍到的疑點不只如此，包括祕密採礦洞被武力阻止、質疑藏尼邊境存在祕密通道、羊八井溫泉疑似被改造成化工洗鍊池、以及無人區夜間濃煙滾滾如工廠運作的畫面等。更駭人的是，王相軍直播下方曾出現威脅留言：「叫你刪視頻你就刪視頻，就是你拍的這些視頻，讓上面的人已經懷疑了，這個人是個麻煩，必須死。」如今看來更顯毛骨悚然。

王相軍曾留下令人不安的感慨：「人吃飽了真可怕，簡直就是魔鬼，太嚇人了。」（圖／翻攝自TikTok）

王相軍曾留下令人不安的感慨：「人吃飽了真可怕，簡直就是魔鬼，太嚇人了。」如今回望，王相軍或許早已意識到自己看見了什麼不該看見的黑暗。粉絲多年持續替王相軍發聲，而關於798藝術館疑似展示「王相軍標本」的傳言，更讓整起死亡事件再度掀起高度討論。目前官方並無任何說明，真相仍深陷迷霧之中。

更多三立新聞網報導

濱崎步空場唱完全場影片瘋傳！AAA也出事 AHOF雙成員臨時缺席惹怒粉絲

周杰倫一家三口紐西蘭現身！昆凌私下打扮成亮點 8歲兒罕現身超萌

郭俊辰頻戴口罩五官不同引替身論！宣佈舉辦粉絲見面會 「真身」出現？

木村拓哉突變臉惹議！粉絲狂猜「代言中國惹禍」 人皮頭套傳言越燒越猛

