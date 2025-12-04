王相軍屍體疑成標本擺798？冒險王死亡之謎再翻案 關鍵畫面全曝光
記者林宜君／台北報導
近期中國娛樂圈離奇事件頻傳，在男星于朦朧於9月清晨墜樓身亡後，網路疑點越挖越多，不只于朦朧死因成謎，過往幾起被認為「死狀詭異」的網紅與藝人也再度被翻出，其中包含2020年離奇身亡的「西藏冒險王」王相軍。他的死亡疑點多年未解，甚至近期再爆出驚悚傳聞，有人聲稱王相軍的遺體被製成標本，現身北京798藝術區，引發粉絲與外界強烈震驚。
王相軍生前以拍攝西藏冰川、無人區探險影片走紅，王相軍拍的畫面往往帶有不尋常的內容。曾有一次，王相軍在冰洞內拍到大量未完全燒毀的身分證，多屬年輕女孩，讓人不禁疑問：這些少女發生了什麼事？誰在試圖銷毀她們的身分證？又為何要在如此偏僻的地帶集中焚燒？王相軍在直播中雖少談，但暗示「西藏無人區每年都有很多人消失」，還提醒年輕人「不要以為別人沒事，你也沒事，成年人了⋯⋯」這些話如今聽來格外駭人。
更離奇的是，王相軍曾拍到印有「國際醫學」的直升機在西藏頻繁往返，內部人士聲稱此類直升機是用來運送器官的，此外，王相軍警告墨脫一帶存在「會下藥的黑店」，不少遊客因此「有去無回」。王相軍於12月20日失蹤當天，西藏農牧學院的研究生盧博與同學郭飛鵬也同日失蹤。更令人不安的是，官方找回的「王相軍遺體」外型反而更像盧博，包括身高、髮際線與沒有鬍子的特徵都明顯對上，但盧博的父親卻無法查看遺體，事件因此蒙上更深陰影。
王相軍生前拍到的疑點不只如此，包括祕密採礦洞被武力阻止、質疑藏尼邊境存在祕密通道、羊八井溫泉疑似被改造成化工洗鍊池、以及無人區夜間濃煙滾滾如工廠運作的畫面等。更駭人的是，王相軍直播下方曾出現威脅留言：「叫你刪視頻你就刪視頻，就是你拍的這些視頻，讓上面的人已經懷疑了，這個人是個麻煩，必須死。」如今看來更顯毛骨悚然。
王相軍曾留下令人不安的感慨：「人吃飽了真可怕，簡直就是魔鬼，太嚇人了。」如今回望，王相軍或許早已意識到自己看見了什麼不該看見的黑暗。粉絲多年持續替王相軍發聲，而關於798藝術館疑似展示「王相軍標本」的傳言，更讓整起死亡事件再度掀起高度討論。目前官方並無任何說明，真相仍深陷迷霧之中。
更多三立新聞網報導
濱崎步空場唱完全場影片瘋傳！AAA也出事 AHOF雙成員臨時缺席惹怒粉絲
周杰倫一家三口紐西蘭現身！昆凌私下打扮成亮點 8歲兒罕現身超萌
郭俊辰頻戴口罩五官不同引替身論！宣佈舉辦粉絲見面會 「真身」出現？
木村拓哉突變臉惹議！粉絲狂猜「代言中國惹禍」 人皮頭套傳言越燒越猛
其他人也在看
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 13
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 35
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 108
吳建豪傳暴瘦20公斤「瘦到脫相」拍影片秀麒麟臂曝光近況
吳建豪12月中將跟言承旭、周渝民組成F3在上海開唱，近日他曬出的電梯自拍照，被陸網傳他暴瘦20公斤，他昨先曬出自拍影片，證明自己沒有暴瘦，接著合體呂士軒並露出麒麟臂。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 6
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 24
舒淇過敏仍硬撐！「素顏頂烈日」衝甘蔗林拍戲 她曝：每天都拍到生氣
由「金馬影后」舒淇領銜主演，並親自擔任出品人的全新力作《尋她》，即將在12月19日於台灣感動獻映。這回，舒淇徹底卸下明星光環，化身為了尋回失蹤新生女兒、毅然跟整個村子對抗的嶺南農婦。她不僅素顏入戲、深入農村生活、苦練嶺南粵語，只為讓角色在鏡頭前的每分每秒都真實可觸。即使她長期受紫外線過敏所苦，也仍然頂著烈日完成在甘蔗林的外景拍攝。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 407
被爆跟許光漢鬧翻「章廣辰選邊站」？張軒睿罕見動怒發聲
張軒睿與許光漢今年5月傳出鬧翻，身為兩人兄弟的章廣辰，夾在中間，曾表示見面不會尷尬，但3日有爆料指出，在許瑋甯、邱澤婚宴上，張軒睿與章廣辰主動打招呼時，遭到對方忽視，進而傳出「選邊站」的消息，對於傳聞，張軒睿也罕見動怒發聲。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 58
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 49
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 48
濱崎步「無人演唱會」遭中媒控假消息 御用美容師淚崩還原真相
日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉行的演唱會，因「不可抗力因素」，在前一天遭中方緊急通知中止，濱崎步仍決定照原定計畫開唱，並全程錄影，感動全球粉絲。不料事後卻有自稱攝影團隊的工作人員跳出來「道歉」，聲稱外流的照片影像是「彩排」，此說法隨即被大量中國媒體跟進報導。對此，濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香氣憤發文，還原當時令人動容的內幕，駁斥所謂的「假消息」。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 52
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！
身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得...styletc ・ 7 小時前 ・ 6
Ella陳嘉樺被問Selina懷二寶回應了！ 「親揭S.H.E跨年合體辦趴內幕」
ELLA陳嘉樺2日擔任公益活動代言人，聊起要珍惜每一刻，忍不住噴淚，現在的她對於工作並不汲汲營營，認為站穩每一步才是最重要的，而今年跨年也決定跟Selina、Hebe及其他山友相約，在她家裡開「垃圾食物趴踢」，決定擁抱、珍惜最重要的人事物。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 2
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。中央社 ・ 13 小時前 ・ 13
邱澤婚禮前很焦慮！Lulu「洩雙方私下對話」 見新娘穿拖鞋跑全場做1事
邱澤與許瑋甯在上個月底補辦婚宴，現場眾星雲集，更找來女星Lulu（黃路梓茵）擔任婚禮主持，今（3日）她也發文分享當天的真實感受，表示從第一視角看著許瑋甯跟邱澤，「真的很像是坐在電影院第一排」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2