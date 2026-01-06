王真琳「拍戲胖8公斤」⋯雙下巴直接炸出來 經紀人要求減重怒回：我已經很辛苦了

《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，6日主要演員們齊聚首映記者會，王真琳笑說自己台語並不好，當時拍攝時壓力很大，再加上遇上尾牙、過年季，她半年內胖了8公斤，殺青後她花了1年才減回來。

王真琳瘦回來。（圖／小娛樂）

王真琳笑說，當時在北投拍攝，附近有許多美食，再加上經紀人有時候不會到拍攝現場，她跟謝章穎就會把經紀人的便當一起拿來分享，「我從52胖到60，變到6開頭我才真的嚇到！但我必須說，我168公分！」不過也因為角色必須憨傻，所以變胖反而讓她更入戲，「之前還要特別擠雙下巴，後來完全不用擠就會自己跑出來！」甚至拍到一半褲子穿不下，她拜託導演不要再讓那條九分褲出場。

林予晞。（圖／小娛樂）

殺青後經紀人有試圖提醒王真琳要減肥，她會直接回對方，「我已經很辛苦了！」林予晞笑說，她們都是同一間經紀公司的演員，當時公司沒有人敢提這件事，也沒有人敢給王真琳壓力。王真琳表示，之前一直以為自己不是易胖體質，經過這次她才意識到，原來自己會胖。