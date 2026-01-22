王真琳增胖演房管 租屋遇驚魂

王真琳個性俠義，為了朋友兩肋插刀。（陳俊吉攝）

模特兒出身的王真琳，曾以《四樓的天堂》入圍金鐘獎最佳女配角，這次在公視台語台《人生只租不賣》增胖8公斤演出房管人員，處理租屋大小事。她形容自己「本身就是家」，月亮在巨蟹座的她笑說：「我像蝸牛，走到哪裡，家就到哪裡。」這樣的性格，重視安全感、生活感，卻不被形式綁住。

她在台北租房10多年經驗豐富，曾在租屋處遇過驚險時刻，有次凌晨3點聽到指紋電子鎖發出異常聲響，發現門外竟然有陌生中年女子試圖開門，嘴上嚷著要找明星，她嚇到報警處理，警察核對她身分沒問題勸離，才解除這次驚魂記，王真琳餘悸猶存表示，對方有點神智不清，隔天下樓發現女子又出現，讓她出入提高警覺。

王真琳劇中角色是I人水電工，跟她真實性格判若兩人，但有一點跟角色相像，那就是「講義氣」。她把朋友視為家人，高中時閨蜜被罵狐狸精，她挺身而出幫忙開罵；出道後，遇到朋友抓包男友偷吃，她一下飛機收到訊息，直接把行李丟在管理室，馬上飛車去陪朋友，氣到在臉書狂罵男生，截圖出來還以為她是事主，根本沒管自己是名人，她說：「沒辦法，我朋友哭倒在床上。」

她嚮往家庭婚姻，2022年透露和交往3年半男友分手，是因為婚事卡關，當時受訪2度淚崩，後被曝光該男是演員，近年她走出情傷，有了新交往2年的對象是圈外人。若有一天被求婚？她露出幸福燦笑：「會很開心，我是以結婚為前提交往。」

在她為戲增胖期間，男友理性提出建議，甚至說「有確定這角色要這樣肥」，怕身體不健康，她也坦白工作壓力大導致，幸好最後成果出來，她獲得大家說「認不出來」的效果，擺脫外型限制，更貼近角色。