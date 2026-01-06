王真琳拍戲胖8公斤！褲子拉不起來 委屈喊：我已經很辛苦了

《人生只租不賣》首映會，「租管5人幫」王真琳(左起)、林予晞、陳姸霏、黃河、謝章穎齊聚。(圖／公視台語台提供)





《人生只租不賣》今（6）日舉辦首映記者會，導演王逸鈴攜手演員陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎出席，分享拍攝點滴，其中王真琳坦言在半年內胖了8公斤，連家人都擔心問「會不會不連戲？」

王真琳透露，當時因為是全台語拍攝，導致壓力太大，加上殺青之後接連遇上慶功宴、尾牙以及過年，在半年的時間內胖了8公斤。她笑說一開始角色設定是中性、很Man的，但因為定裝的時候太過俐落，有時候甚至還會刻意擠出雙下巴，沒想到越拍越久，褲子也越來越緊，後面也不用刻意擠，就會出現雙下巴。

王真琳一開始認為沒關係，「我角色就是越胖越可愛，可能之後也很少再遇到這麼憨呆憨呆的角色。」直到年後發現體重來到6字頭，才注意澱粉攝取量，目前已經瘦了6公斤，至於經紀人有沒有特別「提醒」，「經紀人要說的時候，我都說『我已經很辛苦了』。」讓全場笑翻。



