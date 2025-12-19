王瞳「超貼心特質」全被唐綺陽說中 天生就是超讚旅伴的四大星座！

王瞳、姚黛瑋、宮美樂、琳賽阿姨4個姊妹淘一起合作YouTube頻道《走！出發吧！》，透過影音紀錄她們到處吃喝玩樂的身影。她們到Yahoo《唐綺陽談星室》，聊到「四大旅遊好夥伴星座」，對照自己的太陽、月亮和金星星座，發現王瞳有許多特質都被唐綺陽說中，就是最佳旅伴人選。

處女座

唐綺陽第一個點名處女座，屬於完美行動管家，隨身小包一應俱全。王瞳正好月亮在處女座，大家一致認證她「什麼都有帶、包包超重」，姚黛瑋甚至暱稱她「哆啦A瞳」。唐綺陽說，處女座就是會隨身帶著OK绷、牙線、濕紙巾，到餐廳吃飯會默默地幫大家的餐具擦乾淨，果然王瞳全部都具備。

巨蟹座

第二個巨蟹座則是開心走行程，情緒價值給好給滿。唐綺陽以宮美樂為例，因為魔羯座的她正好跟巨蟹座對宮，所以會有巨蟹座的特質，能給出情緒價值。巨蟹座在唐綺陽眼中有點彆扭，可以一個人獨旅，如果願意走團體行程，就會切換成適合跟大家出去的樣子。

宮美樂有著巨蟹座善於提供情緒價值的優點。

天秤座

第三個上榜的是王瞳的天秤座，體貼呵護自己人，提供專屬客製化照料。唐綺陽分析天秤座會為真心想關心的人客製化獨有的服務，而且記得對方的飲食禁忌等細節，全都因為天秤座真的在乎對方。

王瞳會為旅伴客製化獨有的服務，貼心到家。

獅子座

最後進榜的獅子座也是優秀旅伴人選，霸氣做好分工，大小事全都一手掌握。姚黛瑋和琳賽阿姨是水瓶座，位於獅子座的對宮，也會有類似的特質。姚黛瑋認為水瓶座可以接受對方不聽自己的意見，大家再討論調整，不用像獅子一樣一定要照做。唐綺陽覺得獅子座霸氣幫大家分工，正好適合不想動腦的懶人，因此如果團體旅行中缺少一位指揮者，不妨考慮邀請獅子座同行。