王瞳批婚紗現場甜炸！下秒「檢警逮夫」淚送入牢
娛樂中心／王靖慈報導
本土劇女星王瞳出道超過20年，近年在多部八點檔作品中都展現了精湛演技，最新主演民視八點檔《好運來》更是備受關注。劇中由王瞳飾演的孟婷與黃文星飾演的育成，劇情已進展到兩人拍攝浪漫婚紗戲，原以為迎接幸福時刻，卻因劇中檢察官突然現場突襲，指控育成涉嫌「收賄洩密」而遭逮捕，讓婚紗拍攝現場瞬間變成悲劇。面對突如其來的劇情轉折，王瞳在劇中崩潰痛哭，演技令人動容，成為觀眾討論焦點。
演員何豪傑（左一）、楚宣（左二）、王宥謙（左三）、黃文星（右三）、王瞳（右二）、何蓓蓓（右一）於《好運來》中拍攝全家福。（圖／民視提供）
王瞳近日分享拍攝婚紗戲的心情，表示這場戲讓她感到「甜又心酸」。她透露當天首次與劇中兒子合作拍婚紗戲時，小演員看到她穿上白紗後，立刻脫口而出一句「媽媽你好漂亮」，令她感動又暖心。然而，甜蜜的氛圍僅維持了幾分鐘，接下來的劇情急轉直下，變成悲劇現場。黃文星分享了自己的戲份，在拍攝被逮捕場景時，自曝內心是充滿憤怒與絕望的，情緒幾乎崩潰，難以抽離角色。他更透露後續劇情將有「神級反轉」，興奮表示：「觀眾絕對會被震撼到」，令人充滿期待。
曾子益飾演的「克帆」角色複雜，除了是反派腹黑，還是深愛王瞳的癡心漢。（圖／民視提供）
另一邊，曾子益飾演情敵克帆的也準備登場攪局。曾子益分享自己角色轉折超大，稱「到底是心狠手辣的反派，還是癡心的變態？連我自己都難以預測！」，而王瞳則分享與克帆的互動細節，稱角色住在隔壁經常監視她，甚至還會時不時「偷偷跑來家裡」，這樣的情節讓她坦言：「真的超可怕的！」本週劇情也將從浪漫婚紗戲一路翻轉到懸疑高潮，讓觀眾紛紛期待劇情走向。
